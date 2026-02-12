La Reforma Laboral incluyó la eliminación de estatutos laborales, entre ellos el del Periodista. El senador Marcelo Lewandowski pidió que se quite. Contó con amplia mayoría y con la peculiaridad de que fue acompañada por la "periodista" Carolina Losada.

"Pido que se quite el artículo que elimina el Estatuto del Periodista y que afecta gravemente la libertad de expresión", planteó el senador Marcelo Lewandowski. La propuesta fue rechazada de plano en el oficialismo por Patricia Bullrich previo un cruce entre Carolina Losada y Jorge Capitanich. El resultado de ese título terminó a favor del oficialismo 38 a 31. Entre los afirmativos se contó el voto de la "periodista" Losada

Además del Estatuto del Periodista que protege derechos esenciales como la libertad de expresión y pensamiento, se derogó el Estatuto del Viajante de Comercio y el Estatuto del Peluquero. En la tarde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y Periodistas Argentinas, habían encarado una protesta en el marco de la jornada nacional de movilización.

Consistió en encadenarse frente al Congreso con máscaras que decían "alcahuete". Nancy Pazos, Claudia Acuña, Agustín Lecchi, secretario general del SiPreBA y Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN, participaron en la acción. Días antes, se presentó formalmente una solicitada firmada por más de 3.000 periodistas que exige a los senadores que no acompañen la eliminación de esa normativa histórica.

Fuente y fotos: InfoGremiales