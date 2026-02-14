La convocatoria le llegó a los diputados este viernes a última hora. La cita será el próximo miércoles a las 14 en un plenario de comisiones. La idea de los libertarios es sesionar al día siguiente, el jueves 19 de febrero. Dudas sobre la aprobación de la Reforma Laboral tal como la aprobó el Senado.

La cita será a las 14 en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo, que preside el correntino oficialista Lisandro Almirón, y Presupuesto y Hacienda que encabeza su par de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch.

El miércoles pasado el oficialismo dio un paso firme en el Senado al lograr la aprobación de la media sanción de la reforma laboral, para lo cual debió previamente aplicar más de una treintena de cambios para que las fuerzas aliadas dieran el visto bueno.

#AHORA



El miércoles a las 14 horas comienza el tratamiento de la Reforma Laboral en diputados! pic.twitter.com/s4zoVlUPHJ — jorge duarte (@ludistas) February 13, 2026

Este viernes, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, giró el proyecto a la Cámara baja, y el presidente de este cuerpo, Martín Menem, en línea directa con la Casa Rosada, dio la orden de pisar a fondo el acelerador a fondo y retomar el trabajo en el primer día hábil de la semana.

La decisión es totalmente inusual y más aún en una semana corta en la que la logística de vuelos se vuelve una tarea ultra exigente en la que el oficialismo deberá prestar suma atención. En el oficialismo consideran que no hay tiempo que perder, ya que si en Diputados la oposición se pusiera de acuerdo para aplicar modificaciones al texto, el proyecto deberá volver al Senado.

Victoria Villarruel envió a Diputados el proyecto de reforma laboral: cómo sigue el trámite

Si se dejara pasar una semana, la Cámara alta se quedaría sin tiempo para poder revisar esas modificaciones (ya sea insistiendo con la versión original o aceptando la totalidad o una parte de los cambios) antes del fin de las extraordinarias y de la Asamblea Legislativa que encabezará Javier Milei.

Según Noticias Argentinas, la oposición especulaba con que la sesión por la reforma laboral recién se produjera el miércoles 25 de febrero. Más allá de los cambios que se lograron en el Senado, la oposición va por más y busca quitar de la redacción el polémico Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que es una caja que se nutriría de parte de las cargas patronales de las empresas para financiar las indemnizaciones.

El detalle, inadmisible para la oposición, es que a cambio de la adhesión de las empresas al FAL, se les descuenta una alícuota de contribuciones patronales y son recursos que la ANSES resigna en pos de subsidiar los despidos sin causa en el sector privado.

Otro artículo que despierta una fuerte controversia es el artículo que reduce al 50% el goce del sueldo durante los primeros tres meses de licencia por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo. La oposición también tiene una mirada crítica respecto de la derogación de una serie de estatutos profesionales, entre los cuales se encuentra el del periodista, y el artículo que suprime el fondo para el financiamiento del INCAA.

Fuente y fotos: InfoGremiales