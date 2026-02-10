El Municipio continúa con los trabajos de pintura de sendas peatonales en todos los cruces de la Avenida 33, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito tanto vehicular como peatonal.

































En este marco, también se está llevando adelante el reemplazo de los antiguos logos en las rampas de accesibilidad para personas con movilidad reducida por los nuevos símbolos de accesibilidad, en línea con las normativas vigentes y una mirada más inclusiva del espacio público. Estas acciones forman parte de una política sostenida de puesta en valor de la vía pública, priorizando la accesibilidad, la seguridad y la inclusión de todos los vecinos.

Periodismo365