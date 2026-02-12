Este sábado 14 de febrero se realizará la primera de las dos noches de los Carnavales Saenzpeñenses 2026. A partir de las 22.00 horas, el Predio Ferichaco se vestirá de brillo, música y color con el desfile de las comparsas locales.

En esta edición participarán las comparsas Estrella del Sur, Alegría, Imperio, Yasí Berá, Yapeyú, Yasí Porá, Ara Pipí, la Comparsa de Adultos Mayores y la Comparsa Histórica de la Secretaría de Cultura. Además, la noche contará con música en vivo a cargo del grupo Kopa2.













Las entradas anticipadas tendrán un valor de $5.000 y podrán adquirirse directamente a través de las comparsas, promoviendo así el acompañamiento y apoyo al trabajo que realizan las distintas agrupaciones.





Los Carnavales Saenzpeñenses se consolidan una vez más como una propuesta para toda la familia, fortaleciendo el encuentro, la identidad cultural y el disfrute de uno de los eventos más esperados del verano en la ciudad.

Periodismo365



