Este sábado 14 de febrero se realizará la primera de las dos noches de los Carnavales Saenzpeñenses 2026. A partir de las 22.00 horas, el Predio Ferichaco se vestirá de brillo, música y color con el desfile de las comparsas locales.
La celebración continuará los días sábado 14 y 21 de febrero, ofreciendo al público un espectáculo cargado de alegría, ritmo y creatividad. Las comparsas presentarán coreografías, trajes y propuestas artísticas que reflejan el trabajo, el esfuerzo y el compromiso sostenido a lo largo del año.
En esta edición participarán las comparsas Estrella del Sur, Alegría, Imperio, Yasí Berá, Yapeyú, Yasí Porá, Ara Pipí, la Comparsa de Adultos Mayores y la Comparsa Histórica de la Secretaría de Cultura. Además, la noche contará con música en vivo a cargo del grupo Kopa2.
Las entradas anticipadas tendrán un valor de $5.000 y podrán adquirirse directamente a través de las comparsas, promoviendo así el acompañamiento y apoyo al trabajo que realizan las distintas agrupaciones.
Los Carnavales Saenzpeñenses se consolidan una vez más como una propuesta para toda la familia, fortaleciendo el encuentro, la identidad cultural y el disfrute de uno de los eventos más esperados del verano en la ciudad.
Periodismo365