La División Unidad Operativa Federal Presidencia Roque Sáenz Peña, detuvo a una mujer que se encontraba prófuga de la Justicia provincial y sobre quien pesaba un pedido de captura nacional e internacional.

Tras verificar sus datos en los sistemas informáticos correspondientes, se constató que tenía un pedido de captura vigente por el delito de transporte de estupefacientes, contemplado en la Ley 23.737. Ante esta situación, la mujer fue detenida de inmediato y trasladada a la dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

En la causa interviene la Fiscalía Antidrogas Segunda Circunscripción de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Laura Borelli. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional destacaron el accionar de la fuerza federal y reafirmaron el compromiso institucional con la Justicia provincial y nacional para la localización y detención de personas requeridas por los magistrados.

Periodismo365



