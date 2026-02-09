La Policía Federal Argentina desarticuló un punto de venta de estupefacientes que operaba bajo la modalidad de narcomenudeo en la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, tras un operativo realizado el viernes 6 del corriente mes en el marco de una investigación judicial.

La investigación se había iniciado luego de detectar la presunta existencia de un “búnker” de drogas en el barrio Nuevo de esa ciudad. Tras reunir las pruebas necesarias, la Justicia ordenó el allanamiento que culminó con la detención de la principal responsable del lugar, quien quedó a disposición judicial.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo permitió retirar del circuito ilegal sustancias prohibidas y elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes, en el marco de la Ley N.º 23.737. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional destacaron la continuidad de los operativos contra el narcotráfico en todo el país y reafirmaron el compromiso de fortalecer las acciones destinadas a combatir este tipo de delitos.

Periodismo365