El diputado presentó una denuncia penal para que se investiguen inversiones realizadas a través de la Bolsa del Chaco, al advertir una posible pérdida superior a los mil millones de pesos en un contexto de presupuesto deficitario.

"La presentación no solo apunta al resultado económico negativo, sino a un punto central: el municipio aprobó los presupuestos 2025 y 2026 con déficit, lo que indica que los gastos previstos superaban los recursos disponibles. Frente a ese escenario, surge la primera pregunta estructural: si el presupuesto ya era deficitario, ¿de dónde salieron los fondos para realizar estas operaciones financieras?", expresó el ex ministro de Economía de la provincia.

En esa línea, Pérez Pons indicó que "desde el Ejecutivo municipal se mencionó la existencia de 'remanentes' o saldos disponibles. Sin embargo, en un presupuesto deficitario esos fondos no se presumen automáticamente, deben estar identificados, debidamente contabilizados y certificados como libres y disponibles". Luego agregó que "la denuncia busca esclarecer si esos remanentes efectivamente existían, en qué cuentas estaban depositados y quién validó su disponibilidad para ser invertidos".

Asimismo, el legislador recordó que "otro eje central es la legalidad presupuestaria: el presupuesto municipal es la ordenanza más importante de la administración local, ya que define qué puede hacerse con los recursos públicos y bajo qué condiciones. En ese sentido, la presentación judicial solicita que se determine si existía una habilitación expresa para invertir fondos municipales en operaciones financieras de riesgo y, en caso de existir, en qué artículo estaba contemplada".

Además, explicó que "toda operatoria financiera con recursos públicos requiere actos administrativos concretos: decisiones formales, autorizaciones específicas y mecanismos de control. Por ello, la denuncia plantea interrogantes precisos: quién tomó la decisión de realizar las inversiones, quién las autorizó formalmente y qué órgano debía controlar la operación".

De esta manera, el diputado aseguró que "el planteo es claro: si quienes administran fondos públicos sabían que se trataba de instrumentos de alto riesgo y aun así avanzaron, se estaría ante una decisión imprudente. Si, en cambio, no conocían el destino ni el riesgo de los fondos enviados a la Bolsa y no ejercieron control, el escenario podría encuadrarse como una negligencia grave en el manejo de recursos públicos".

“Cuando se pierde dinero público no puede haber silencio ni evasivas. Hay responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales. La sociedad tiene derecho a saber qué pasó, quién decidió y quién responde”, sostuvo Pérez Pons tras formalizar la denuncia.

"La causa ahora deberá avanzar para analizar documentación presupuestaria, actos administrativos y registros contables que permitan determinar si existieron irregularidades en la utilización de fondos municipales y si se incumplieron normas de administración financiera", aclaró el ex funcionario.

Por último, el legislador insistió en que "el objetivo no es especular políticamente, sino garantizar transparencia. “Cuando el presupuesto es deficitario y aun así aparecen inversiones de riesgo por montos millonarios, la explicación debe ser completa, documentada y con responsables identificados”, concluyó.

Fuente y fotos: Diario Chaco



