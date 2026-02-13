La provincia mantiene pacientes en cinco departamentos. Desde el Programa de Enfermedades Dermatológicas de Interés Sanitario remarcaron que se trata de una patología de muy difícil contagio y con tratamiento efectivo.

La información fue difundida por autoridades sanitarias de esa provincia. La Jefa del Programa de Enfermedades Dermatológicas de Interés Sanitario, Emilce Tapia, explicó: “Tenemos casos, no es una enfermedad desaparecida”.

Los pacientes registrados el año pasado y los actuales se distribuyen en los departamentos de Anta, Rivadavia, Capital, Orán y San Martín. Los dos últimos diagnósticos corresponden a Orán y fueron detectados recientemente.

Tapia detalló que la lepra es una enfermedad infectocontagiosa, aunque con una tasa de transmisión baja. Según indicó, el 95% de la población es naturalmente inmune. El contagio suele producirse tras un contacto estrecho y prolongado con una persona infectada que no está bajo tratamiento o que lo abandonó.

Sobre los síntomas, señaló que la manifestación más característica son manchas en la piel con pérdida de sensibilidad en la zona afectada. Esa señal permite orientar la consulta médica y facilitar el diagnóstico precoz.

En cuanto al tratamiento, precisó que puede extenderse entre uno y dos años, de acuerdo con la evolución del paciente. También subrayó que, una vez que la persona inicia la medicación correspondiente, deja de contagiar.

“La enfermedad existe, pero también existe el tratamiento”, insistió Tapia. Desde el programa sanitario remarcaron la importancia de la detección temprana y el seguimiento médico para interrumpir la transmisión y asegurar la recuperación de los pacientes.

Fuente y fotos: El Esquiú