No obstante, la empresa garantizará la continuidad del servicio esencial de provisión de agua potable y saneamiento mediante la implementación de guardias mínimas operativas. Estas cuadrillas estarán abocadas a la atención de eventuales emergencias técnicas o inconvenientes que pudieran registrarse en los distintos sistemas de distribución.

Desde la empresa precisaron que la medida alcanza a las áreas administrativas y comerciales, por lo que durante ambas jornadas no se realizarán trámites presenciales vinculados a gestiones comerciales, pagos, consultas o reclamos administrativos.

Asimismo, se recordó a los usuarios que, ante situaciones urgentes vinculadas al servicio, podrán comunicarse a través de los canales habituales dispuestos por la empresa. La atención comercial se retomará con normalidad el miércoles 18 de febrero, en los horarios habituales de cada delegación.

Periodismo365



