En medio de la creciente tensión internacional y la escalada bélica en Medio Oriente, el gobierno de Javier Milei avanzará en un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos.

El encuentro reunirá a delegaciones de unos 15 países y tendrá como objetivo coordinar respuestas conjuntas frente a amenazas regionales y transnacionales como el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas y los delitos cibernéticos.

En paralelo, el Ministerio de Defensa inició en Argentina una auditoría interna a las Fuerzas Armadas para evaluar su equipamiento, logística y capacidad operativa, en línea con la estrategia del Gobierno de fortalecer el alineamiento con Washington en materia de seguridad.

Fuente y fotos: Canal 26