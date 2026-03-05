En medio de la creciente tensión internacional y la escalada bélica en Medio Oriente, el gobierno de Javier Milei avanzará en un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos.
El nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, viajó a Washington para participar de una cumbre de seguridad hemisférica convocada por la administración de Donald Trump, donde mantendrá una reunión con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.
El encuentro reunirá a delegaciones de unos 15 países y tendrá como objetivo coordinar respuestas conjuntas frente a amenazas regionales y transnacionales como el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas y los delitos cibernéticos.
En paralelo, el Ministerio de Defensa inició en Argentina una auditoría interna a las Fuerzas Armadas para evaluar su equipamiento, logística y capacidad operativa, en línea con la estrategia del Gobierno de fortalecer el alineamiento con Washington en materia de seguridad.
