La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) y el Escuadrón N° 1 “Roque Sáenz Peña” de la Gendarmería Nacional Argentina consolidan su vínculo institucional mediante el desarrollo conjunto de actividades de capacitación profesional.

Además, destacó la permanente predisposición institucional: “La verdad que, como cada vez que nosotros tenemos algún tipo de necesidades, nos sentimos muy bien recibidos acá. Vamos a comenzar con nuestra capacitación seguramente ahora a fines del mes de marzo y, en este caso, vamos a utilizar las instalaciones de la universidad. Tiene instalaciones realmente muy buenas, así que para nosotros va a ser un gusto y un placer poder venir a entrenar y capacitarnos acá”.

Las actividades estarán a cargo del Profesor de Educación Física, Subalférez Lucas Sebastián Domínguez, y contarán con la participación aproximada de 60 efectivos. Se prevé el uso del Estadio Arena UNCAUS los días martes y jueves, en el horario de 12.30 a 14.00 horas, conforme disponibilidad y coordinación previa con Rectorado, procurando no interferir con las actividades académicas, deportivas o institucionales programadas.

Desde la fuerza se informó además que la Unidad cuenta con personal profesional de la salud, médicos y enfermeros, que garantizarán la cobertura preventiva y la respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando el desarrollo de la actividad bajo estrictas normas de disciplina, seguridad y cuidado de las instalaciones.

Por su parte, el rector de la UNCAUS, Germán Oestmann, valoró la articulación interinstitucional y destacó la importancia de abrir las puertas de la universidad a la comunidad y a las instituciones públicas.

“Para nuestra universidad es fundamental fortalecer los vínculos con las instituciones que cumplen un rol clave en la sociedad. Este trabajo conjunto con Gendarmería Nacional refleja nuestro compromiso con la formación, la cooperación y el desarrollo de acciones que beneficien a la comunidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y la región”, expresó el rector.

De esta manera, la UNCAUS reafirma su política de vinculación institucional y compromiso territorial, promoviendo el trabajo articulado con organismos del Estado en beneficio del desarrollo local y regional.

Periodismo365



