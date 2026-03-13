El ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos del Chaco, Julio Ferro, se refirió a la intimación judicial que ordena a la Provincia cumplir con el pago de la cláusula gatillo correspondiente a los meses de abril a septiembre de 2025.

Ferro sostuvo que el Gobierno provincial es respetuoso de las decisiones judiciales, pero advirtió que el fallo resulta imposible de cumplir en las condiciones actuales. Según detalló, la medida implicaría erogaciones mensuales de entre 6.000 y 7.000 millones de pesos, lo que totaliza cerca de 40.000 millones de pesos por el período reclamado.

“Hoy en la práctica es un cumplimiento imposible para la provincia porque pone en jaque la operatividad y el funcionamiento de los servicios básicos”, afirmó. El ministro indicó que la Provincia presentó un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia para que revise la decisión de la Cámara Laboral. Desde la postura oficial, el fallo es cuestionado por considerar que invade competencias del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. “Entendemos que es un fallo arbitrario e inconstitucional, porque la Justicia no puede crear conceptos remunerativos si no están establecidos por ley”, señaló.

En relación con eventuales sanciones si no se cumple la intimación, Ferro explicó que podrían aplicarse multas procesales, aunque insistió en que la Provincia espera una resolución del máximo tribunal provincial. “No se trata de una decisión caprichosa de no pagar. Es una imposibilidad económica material de cumplir con esa erogación”, concluyó.

Fuente y fotos: Radio Natagalá