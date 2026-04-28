Investigan a un agente policial por presunta agresión y amenazas de muerte contra un joven de 16 años. El violento episodio desató alarma y pedidos de esclarecimiento.

Un grave hecho de violencia protagonizado por un efectivo de la Policía del Chaco generó conmoción en el Barrio Yapeyú. Tras un accidente de tránsito sin mayores consecuencias, el policía agredió físicamente a un menor de 16 años y lo amenazó de muerte, según consta en la denuncia radicada por la familia de la víctima.

Todo ocurrió el viernes por la mañana sobre calle 21, cuando una camioneta conducida por una joven de 21 años fue embestida desde atrás por un automóvil. El conductor de este último vehículo, identificado como D.A.G., se presentó como integrante de la fuerza policial.

Lo que comenzó como un siniestro vial, rápidamente escaló con insultos y agresiones. Luego de intercambiar palabras con la conductora, el efectivo inició una discusión con el hermano de la joven, un adolescente de 16 años que viajaba como acompañante. Testigos relataron que el tono del cruce subió hasta derivar en una persecución a pie, durante la cual el policía lanzó golpes de puño contra el menor, algunos de los cuales impactaron en su rostro.

La secuencia quedó registrada tanto por un teléfono celular como por cámaras de seguridad de una vivienda de la zona. En las imágenes -según relataron vecinos- se observa al agente en actitud violenta, intentando agredir al adolescente en reiteradas ocasiones.

La tensión no terminó allí. Vecinos que intentaron intervenir para calmar la situación también habrían sido agredidos. Entre ellos, un jubilado que resultó lastimado al intentar defender al menor, de acuerdo con testimonios recogidos en el lugar.

Según la denuncia presentada en Comisaría 4º el efectivo no logró alcanzar nuevamente al joven, pero antes de retirarse lo habría amenazado: "Ya te voy a encontrar y te voy a matar ", habría dicho, lo que motivó la inmediata presentación policial por parte de la familia.

El caso generó fuerte preocupación entre los habitantes del barrio, quienes cuestionaron la conducta del agente. "Es peligroso que una persona así trabaje como policía y porte un arma", remarcaron. Hasta el momento no trascendieron medidas oficiales adoptadas en relación con el efectivo involucrado. Mientras tanto, la investigación avanza con las pruebas fílmicas y los testimonios de quienes presenciaron la violenta escena.

Fuente y fotos: Norte