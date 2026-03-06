El dirigente peronista Antonio Rodas, quien se desempeñó como intendente de Fontana en varios períodos y ocupó una banca en el Senado de la Nación hasta el pasado 10 de diciembre, falleció este viernes tras atravesar en los últimos años un delicado cuadro de salud que lo había mantenido alejado de la vida pública. Tenía 64 años.

Antes de su paso por la Cámara alta, Rodas fue intendente de Fontana durante varios mandatos, consolidando allí su principal base política y manteniendo un fuerte vínculo con esa comunidad a lo largo de su trayectoria.

En los últimos años su estado de salud se deterioró significativamente. Estas complicaciones lo llevaron a renunciar a la intendencia de Fontana —cargo para el que había sido electo en 2023— para concentrarse en su recuperación y en su labor como senador.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el Partido Justicialista chaqueño emitió un comunicado expresando su pesar por la pérdida. “Rodas dedicó su vida a la política con compromiso y lealtad hacia los valores del movimiento justicialista, defendiendo siempre los intereses del pueblo chaqueño y contribuyendo al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas”, señaló el PJ.

“Su paso por el Congreso de la Nación, y su querida comunidad de Fontana, estuvieron marcados por la búsqueda de consensos y por la firme convicción de que la política es una herramienta de transformación social”, añadió el partido.

Por su parte, el secretario general del Partido Justicialista del Chaco y parlamentario del Mercosur por el distrito Chaco, Raúl Bittel, también lo despidió a través de sus redes sociales. “Con profundo dolor recibí la noticia del fallecimiento del compañero Antonio Rodas. Lo despido con el respeto y el cariño que se tiene por quienes dedicaron su vida a la militancia, a la comunidad y a las banderas del peronismo. Antonio fue un compañero comprometido, de convicciones firmes y siempre dispuesto a trabajar por los demás”, expresó.

En el mismo mensaje agregó que “su partida nos entristece, pero también nos deja el ejemplo de su compromiso y de su lucha por una sociedad más justa”, y envió sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de militancia. “Hasta siempre, compañero Antonio Rodas. Que descanses en paz”, concluyó.

