La provincia del Chaco participó del Consejo Federal de Emprendedores 2026, un espacio que reunió a representantes de las 24 jurisdicciones argentinas con el objetivo de compartir experiencias, fortalecer el sector emprendedor y avanzar en políticas públicas conjuntas para el desarrollo productivo.

El encuentro se desarrolló en el marco del 7° Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza, donde las distintas jurisdicciones presentaron programas, iniciativas y herramientas orientadas a impulsar el emprendedurismo y fortalecer el ecosistema emprendedor a nivel regional y nacional.

Durante la jornada se abordaron diversos ejes de trabajo, entre ellos el intercambio de políticas públicas exitosas, la posibilidad de replicar casos de éxito en otras provincias y el fortalecimiento del sector emprendedor mediante estrategias de articulación federal.

Además, se avanzó en una agenda de colaboración que incluye la organización del Concurso de Emprendedores 2026, el desarrollo de capacitaciones específicas para cada provincia, la implementación de herramientas de análisis para emprendedores y la realización de una encuesta nacional destinada a relevar las principales necesidades del sector.

Por último, Desde la delegación chaqueña también destacaron que “la provincia tuvo un rol activo durante el encuentro, presentando las políticas públicas que se vienen implementando para acompañar a emprendedores y fortalecer el desarrollo productivo local”.

Periodismo365



