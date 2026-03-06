El secretario de Asuntos Estratégicos del Chaco, Marcos Resico, encabezó en Colonias Unidas una jornada de trabajo institucional junto a funcionarios provinciales, autoridades locales y representantes de distintos organismos del Estado, con el objetivo de fortalecer la coordinación de políticas públicas y seguir optimizando la gestión en el territorio.

Durante la jornada se abordaron diferentes ejes vinculados al funcionamiento de servicios públicos y la coordinación interinstitucional, incluyendo el control de insumos y medicamentos en el hospital local, el trabajo articulado con el programa Ñachec y la vinculación con organismos como Sameep, Secheep y el Registro Civil. “Estamos convencidos de que la eficiencia del Estado se logra con presencia en el territorio y con articulación entre todas las áreas de gobierno”, expresó Resico. “Estas reuniones de trabajo nos permiten escuchar, evaluar el funcionamiento de los servicios y ajustar las acciones necesarias para mejorar la respuesta del Estado a los vecinos”, agregó.









El funcionario remarcó además la importancia de trabajar de manera coordinada entre los distintos niveles del Estado. “La gestión tiene que ser integrada. Salud, Desarrollo Humano, Educación y cada área del gobierno deben trabajar de manera conjunta para que las políticas públicas lleguen con mayor eficacia a cada localidad”, sostuvo.





La agenda incluyó también un encuentro con la intendente de la localidad, Alicia Leiva y autoridades municipales, donde se analizaron distintos aspectos del funcionamiento de los servicios públicos y se plantearon acciones de mejora en la gestión. “Nuestro objetivo es seguir ordenando, coordinar y potenciar el trabajo que ya se viene realizando en cada área, para garantizar una mayor eficiencia del Estado y una mejor atención para la comunidad”, concluyó Resico.

Periodismo365