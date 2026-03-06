El Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad presentó esta mañana la “Capacitación para prestadores institucionales en nuevos ejes de evaluación, calidad de vida y cumplimiento de derechos en discapacidad”, una propuesta formativa destinada a mejorar la calidad de los servicios que se brindan a personas con discapacidad en toda la provincia.

La iniciativa está dirigida a equipos directivos y coordinadores de 71 instituciones prestadoras que actualmente brindan 147 servicios activos, y se desarrollará de manera gratuita y en modalidad híbrida, combinando clases virtuales con encuentros presenciales bajo formato de ateneos y supervisiones.

Durante la presentación, Ana Mitoire, destacó la importancia de avanzar hacia un sistema de prestaciones con mayor calidad y enfoque en derechos. “Este programa de formación nos permitirá mejorar los estándares de calidad y de seguimiento de todos los servicios que se brindan a las personas con discapacidad”, afirmó. Además remarcó que “la propuesta busca consolidar un sistema de prestaciones más alineado con el enfoque de derechos y centrado en la calidad de vida de las personas con discapacidad”.

Por su parte, el presidente del INSSSEP, Rafael Meneses, valoró el trabajo articulado entre organismos para impulsar la propuesta. “Esta capacitación sirve para armonizar criterios y fortalecer todos los procesos de auditoría y seguimiento, de modo que el beneficiario final reciba la respuesta que realmente necesita”, expresó.

Cronograma de la capacitación

El programa se organizará en dos grupos de trabajo:

-Primer grupo: de abril a agosto de 2026, con inicio el 4 de abril.

-Segundo grupo: de agosto a diciembre de 2026.

Además, se realizarán tres encuentros presenciales previstos para el 22 de mayo, 7 de agosto y 11 de diciembre de 2026. Las clases estarán a cargo de especialistas de la Fundación Itineris, institución dedicada a la formación en discapacidad que desarrolla programas educativos en distintos países de Latinoamérica.

Desde el IPRODICH señalaron que la capacitación forma parte del proceso de actualización del sistema de prestaciones en discapacidad en la provincia, con el objetivo de armonizar los procesos de evaluación y auditoría con los estándares establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En ese marco, el programa busca incorporar herramientas técnicas y conceptuales que permitan:

-Monitorear la calidad de las prácticas institucionales.

-Evaluar el cumplimiento progresivo de derechos.

-Optimizar la gestión institucional.

-Implementar estrategias de intervención centradas en la persona.

La capacitación también incluirá a equipos técnicos del IPRODICH y del INSSSEP, con el objetivo de fortalecer los procesos de habilitación, seguimiento y auditoría de servicios, unificando criterios de intervención en toda la provincia. Esta iniciativa cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones y será dictada por profesionales de la Fundación Itineris.

Como instancia previa al inicio del programa, el martes 10 de marzo a las 9 horas se realizará una reunión informativa con prestadores en la sede del IPRODICH, donde se brindarán detalles sobre la capacitación y se responderán consultas sobre la participación.

