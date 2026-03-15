Desde la institución educativa también valoraron la llegada del servicio, señalando que el acceso a internet permitirá fortalecer las actividades pedagógicas, ampliar las posibilidades de investigación y aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, un alumno de segundo grado expresó su entusiasmo al contar que “ahora podrá investigar y aprender más sobre temas como el Sistema Solar”.

La iniciativa forma parte del trabajo que la empresa provincial viene desarrollando para llevar conectividad de calidad a establecimientos educativos rurales, permitiendo ampliar las herramientas de enseñanza y aprendizaje en zonas donde el acceso a servicios digitales es limitado. Gracias a la implementación de tecnología satelital de banda ancha de alta capacidad, la institución ahora cuenta con un servicio de internet diseñado para entornos educativos, que posibilita el acceso a contenidos digitales y plataformas de aprendizaje sin las restricciones habituales de otros sistemas convencionales.

El presidente de ECOM Chaco, Adrián Veleff, destacó “el impacto de estas acciones para el desarrollo educativo y tecnológico de la provincia, subrayando la importancia de garantizar conectividad en las escuelas rurales como herramienta clave para la igualdad de oportunidades”.

Tecnología para fortalecer la educación

“El sistema instalado se basa en tecnología satelital de alta capacidad que ofrece conexiones estables y de alta velocidad, con disponibilidad durante todo el año. Entre sus características se destaca la incorporación de herramientas de filtrado de contenidos inapropiados, lo que permite garantizar un entorno digital seguro para los estudiantes. Además, el sistema prioriza el uso de aplicaciones y plataformas educativas para optimizar el rendimiento del servicio dentro del ámbito escolar”-agregó Veleff.

También indicó que la tecnología puede ser implementada en otros organismos del Estado provincial, permitiendo brindar conectividad en cualquier punto del territorio, “incluso en zonas donde no existe infraestructura tradicional de telecomunicaciones”.

Con bases operativas y un centro de monitoreo que funciona las 24 horas, la empresa provincial continúa avanzando en su objetivo de conectar cada rincón del Chaco, fortaleciendo el acceso a la educación digital y promoviendo el desarrollo tecnológico en toda la provincia.

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