Son estimaciones de fuentes mercantiles, que aseguran que el nuevo plan de ajuste es más profundo que el iniciado en mayo del 2024. Además, hay amenaza de cesantías en La Anónima, en una situación general de crisis del consumo. Otros supermercados sostienen su personal, pero con “dotaciones mínimas".

El nuevo ajuste de personal se da en un contexto de una nueva caída del consumo, que afecta a los supermercados, y que es usado por la firma como argumento para avanzar en su plan de achicamiento. Según fuentes sindicales, esto “llegará a todo el país”, y ya anuncian “cerca de 200 despidos”, aunque otras versiones hablan de “mínimo 300”. Además, hay otras cadenas en crisis, comenzando por La Anónima.

Desde la Casa Rosada no se ve. San Juan, capital: entre los supermercados Libertad y Changomás hubo 50 despidos, desde diciembre último. Los más recientes fueron el pasado viernes 27/2, cuando Changomás despidió a 11 empleados. Motivo? Caída del consumo. pic.twitter.com/OjKYabsACL — David Correa (@davidcorreatv) March 3, 2026

La situación de ChangoMas volvió a poner en alerta a los distintos gremios mercantiles, por una serie de despidos en San Juan y La Pampa que podrían extenderse a otras provincias en los próximos días. La empresa de consumo masivo es controlada por Dorinka, del grupo de Narváez, desde que el empresario en cuestión se quedó con el negocio de Walmart en Argentina en 2020.

Los antecedentes no son los mejores, ya que en mayo de 2024 despidió a por lo menos 152 empleados de 8 sucursales de todo el país, medida que atribuyó a la “situación económica general con caída de las ventas”. En varios de los locales se registraban protestas de trabajadores en ese momento, y se espera que esto pueda repetirse en este caso. La compañía cuenta en la Argentina con 93 sucursales que emplean a unas 8.600 personas. “La información que tenemos es que en total se preparan 200 cesantías en todo el país, una nueva medida brutal como en 2024”, le dijo a Data Gremial un dirigente mercantil, que sigue de cerca el avance de este conflicto.

En el caso de estas nuevas cesantías, las sucursales afectadas podrían incluso cerrar, por los efectos del achicamiento de personal. Con el correr de las horas, la cifra se fue elevando, ya que se supo que “como mínimo fueron tres empleados por tienda, y la empresa tiene más de 90”. Otro dato relevante es que los despedidos son personal “con poca antigüedad, que recién habían ingresado, en especial de líneas de cajas”. Todo este personal estaba bajo convenio. En cuanto al personal jerárquico, al estar “al límite” en cuanto a la cantidad de personal, el ajuste fue limitado, aunque hubo algunas bajas. La dirigencia sigue de cerca el avance del nuevo plan de ajuste, que va contra lo prometido al llegar el empresario al frente de la cadena. “El ajuste no pueden pagarlo siempre los trabajadores”, agregaron las fuentes consultadas por Data Gremial.

El grupo que encabeza De Narváez, empresario nacido en Colombia y nacionalizado argentino adquirió a fines de 2020 la operación en Argentina de Walmart por un valor estimado en 44 millones de dólares con la intención de invertir en los siguientes tres años unos 120 millones de dólares. La operación incluyó entonces 31 hipermercados, 52 tiendas y 8 locales MiChangoMas.

Problema en La Anónima

En tanto, otras firmas del sector consumo masivo están atravesando momentos complicados. Una de ellas es la firma La Anónima, con fuerte presencia en el sur del país, en las provincias patagónicas. La situación de la cadena de la familia Braun es alarmante, según las versiones. Ante un desplome de hasta el 25 por ciento de las ventas (desde leche hasta carne) obligó a la empresa a reducir 56 puestos de trabajo entre enero de 2024 y fines de 2025, según afirmaron ante autoridades laborales. A esto se suma un problema financiero nacional: la morosidad de su tarjeta de crédito propia se multiplicó por siete, pasando de 2 mil a 17 mil millones de pesos.

🇦🇷🗣📣Nicolás Braun, gerente general de La Anónima: "Cada vez que abrimos una nueva sucursal le preguntamos a los empleados si este es su primer trabajo en blanco. Y el 80% levanta la mano y dice que sí. La informalidad laboral es tremenda." pic.twitter.com/cKGYDFVan2 — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) March 3, 2026

Además, hace unos días La Anónima efectuó medio centenar de despidos, también en La Pampa, durante el bienio más reciente. Las dificultades que atraviesa esa empresa fueron confirmadas recientemente por Nicolás Braun, su gerente general. “Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables. Por eso se ha ido Walmart como se fue. Somos sobrevivientes. Aunque mucha gente no lo debe creer, hoy, como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad, es muy difícil”, declaró en una entrevista periodística. “Cuando comparás en términos relativos contra cómo le va a los supermercados en Uruguay, en Chile, en Brasil, en México, en el mundo, nos va muy mal”, sentenció.

Otras cadenas en crisis

En todo el país, la reducción de estructuras, los despidos y suspensiones, se han vuelto moneda corriente en el sector de los supermercados y, a la par de lo que ocurre con nombres como Vea, Easy, Caromar y Yaguar, a las que se suman las situaciones complejas que se viven en ChangoMas, Libertad e incluso Carrefour, que en estos días comenzaron a achicar su presencia sobre todo en el interior de la Argentina.

La chilena Cencosud, dueña en la Argentina de marcas como Vea e Easy, está a la cabeza de las firmas que viene tirando el achique para sortear las menores ventas. En esa línea, y tras avanzar con la decisión de dejar de competir por los activos de Carrefour en la Argentina, la trasandina aceleró la política de cerrar sucursales de ambas cadenas. En meses recientes, Cencosud cerró puntos de venta de Vea en el territorio bonaerense —Castelar, Moreno, San Pedro y La Plata, por mencionar algunos casos. Y aplicó despidos en Luján y Bahía Blanca—, Catamarca y San Juan, y luego aplicó la misma medida en Mendoza y Tucumán.

“Lo que sabemos es que las sucursales que debía cerrar según su plan lo hizo antes de fin del 2025, lo grueso ya lo hizo”, aseguró un dirigente con mucho recorrido en esa firma, ante la consulta de Data Gremial. En cuanto a la compra de Carrefour, por el momento no hay novedades. “Se van a central en sus formatos chicos”, agregó el mismo dirigente. Otra firma que anda de capa caída es Libertad, que en Misiones recortó alrededor de 100 empleos y hoy opera con sucursales en esa provincia donde predominan las góndolas vacías y la escasa clientela. “El histórico hiper que llegó a Posadas en el 2001, y que durante varios años fue referente del consumo masivo, con clientes provenientes de toda la provincia, Corrientes e incluso Brasil y Paraguay, continúa atravesando un claro vaciamiento”, afirmaron medios misioneros.

En días recientes, también dejó de operar un tradicional patio de comidas que funcionaba dentro del supermercado que Vea posee en San Juan. La medida implicó la pérdida de 20 puestos de trabajo directos.

Fuente y fotos: Data Gremial