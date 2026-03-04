Tras convertirse en el espacio preferido por los más chicos -y por los adultos que buscaban juguetes edificantes-, el dueño decidió cambiar de rumbo.

El comerciante Marcos Davies, dueño de la franquicia de Giro Didáctico en Comodoro Rivadavia, confirmó la noticia del cierre a través de Instagram, donde se despidió de su público y anunció descuentos del 50% en efectivo hasta agotar todo el stock que le queda en el local de Alvear 601, en el barrio La Loma.

"Mucha gente paso por este local, ya tenemos clientes que sus padres les compraban regalos y ahora ellos les compran a sus hijos, mirá si pasaron años... así que a todos ellos, los que desde el primer día confiaron en nuestro negocio, ¡muchas gracias!", comentó Davies, dando a entender que 2026 lo encontrará en otra actividad.

En diálogo con el medio ADNSUR, de Chubut, Davies explicó que su idea era vender el negocio en 2025, con el aval de Giro Didáctico y dándole preferencia a la compañía para la compra en caso de que quisiera mantener abierta la franquicia en Comodoro Rivadavia.

"Tuvimos gente interesada, pero por distintas situaciones no se concretó. Cuando vimos que no había interesados, decidimos cerrarlo", reconoció el comerciante, que aún siente la "incomodidad" de anunciar el cierre. Ahora, la única presencia de la juguetería en Chubut está sobre la calle 25 de Mayo, en Puerto Madryn.

Cambio de costumbres en el consumo de juguetes

Davies reconoció que hubo un "cúmulo de situaciones" para decidir el cierre de su tienda después de 18 años, incluida la baja en las ventas presenciales, que fueron prácticamente reemplazadas por el comercio electrónico.

"La venta online es complicada porque el mismo distribuidor vende más barato que lo que nosotros podemos ofrecer acá", señaló el comerciante, que trabaja en una de las zonas del país donde el costo de vida es más alto que el promedio nacional. De paso, según Davies, resulta ser que Chubut no tiene la cantidad de "clientitos" necesarios porque "en 2014 nacieron casi 10 mil chicos, y en 2024 fueron 5.500". "Eso influye directamente en este tipo de rubros", convino.

"Es un rubro muy lindo. Hasta hoy, publicar el cierre genera incomodidad. Es algo que venimos trabajando", expresó Davies, para quien el trabajo en su tienda "cumplió un ciclo muy lindo". "Lo bueno es que lo que viene es algo que me gusta mucho. Estoy convencido y contento de retomar otras actividades", anticipó.

Fuente y fotos: ADN Sur - Minuto Uno