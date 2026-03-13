El ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos del Chaco, Julio Ferro, advirtió que habrá multas personales al gobernador del Chaco en caso de incumplimiento de esta sentencia.

En diálogo con Gustavo Olivello en Alerta Urbana, el funcionario explicó que el Gobierno tomó conocimiento de la resolución de la Cámara Segunda de Apelaciones del Trabajo y señaló que se trata de una intimación habitual dentro de los procesos judiciales. "Es una intimación por el plazo de dos días hábiles para que se cumpla con la sentencia que ordenó el pago de la cláusula gatillo", indicó.

El ministro detalló que el Ejecutivo aún no recibió formalmente la cédula de notificación, por lo que el plazo comenzará a correr recién cuando llegue la comunicación oficial. "Una vez que recibamos la cédula se inicia el procedimiento administrativo correspondiente para instrumentar el cumplimiento de la sentencia", sostuvo.

No obstante, el ministro remarcó que el Gobierno provincial también aguarda la resolución del recurso extraordinario presentado ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, donde se cuestiona el fallo de la Cámara laboral. Según explicó, la provincia considera que la resolución es "irrazonable" y que el Poder Judicial no puede obligar al Ejecutivo a pagar conceptos remunerativos que no estén previstos por una norma.

Más allá de esa discusión jurídica, Ferro reconoció que la principal dificultad es económica. "Hoy la provincia no cuenta con los recursos para hacer frente al pago de la cláusula gatillo. No es una cuestión caprichosa ni de falta de voluntad, es una imposibilidad financiera", afirmó.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que la caída de la coparticipación y la situación económica general afectan las cuentas provinciales. "Queremos cumplir, pero hoy no tenemos con qué hacerlo", reiteró el ministro, al referirse a la medida judicial que también alcanza al gobernador Leandro Zdero, quien podría enfrentar sanciones económicas personales en caso de incumplimiento del fallo.

Fuente y fotos: Alerta Urbana