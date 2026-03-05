El consumo de los hogares volvió a retroceder en enero y encadenó así tres meses consecutivos con variaciones interanuales negativas.

Así lo destacó el Indicador de Consumo que elabora por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). En enero último el índice mostró una baja de 0,8% interanual, aunque en términos desestacionalizados evidenció un crecimiento de 0,7% respecto de diciembre. Este avance mensual, que descuenta los efectos propios de cada época del año, no alcanzó sin embargo para revertir la tendencia contractiva que se consolidó en el último trimestre.

El dato de enero confirma que el consumo de los hogares atraviesa una etapa de estancamiento. Tras un primer semestre de 2025 con variaciones interanuales mayormente positivas, el indicador comenzó a perder dinamismo hacia el cierre del año pasado. En noviembre el retroceso fue de 2,8% interanual, en diciembre de 1,4% y ahora de 0,8%. Si bien la magnitud de la caída se fue moderando mes a mes, el acumulado del trimestre arroja una contracción de 5%.

Desde la entidad empresaria señalaron que enero fue el tercer mes consecutivo con bajas interanuales, en un contexto donde la inflación mostró una leve aceleración. El Índice de Precios al Consumidor registró en enero una suba mensual de 2,9%, marcando el quinto mes seguido con variaciones por encima del 2%. En términos interanuales, la inflación se ubicó en 32,4%, con un segundo incremento consecutivo tras más de un año de desaceleración.

El precio que hay que pagar

En este contexto, el presidente de la CAC, Natalio Grinman, reconoció las dificultades del momento aunque destacó las perspectivas de mediano plazo. “No es fácil, no se está atravesando un momento fácil, con señales interesantes en el crecimiento económico. Pero también hay otras cuestiones un poquito duras para los distintos sectores. Pero entendiendo que este es el camino y que estamos dispuestos a apoyarlo con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante. Lo que hay es un amesetamiento, y veníamos con una inercia. El consumo volaba, porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse. Hoy eso no sucede, los precios están estables y, es cierto, el consumo ha mermado, pero las expectativas, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar”.

El dirigente agregó que el proceso de normalización implica costos. “Nosotros somos conscientes, es duro reconocerlo, que algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio. Y ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, un país que progrese, con futuro, yo creo que vale la pena”.

La CAC estimó en su informe que el ingreso nominal promedio por hogar alcanzó en enero los $ 2.719.000, un nivel similar al de diciembre en términos reales, es decir, descontando la inflación. Sin embargo, la persistencia de subas de precios por encima del 2% mensual y un acceso al crédito todavía limitado por la volatilidad de las tasas impactan en las decisiones de gasto.

Además remarcó que el crédito a hogares y familias, que mostró un fuerte crecimiento real desde comienzos de 2024 y durante casi todo 2025, tendió a amesetarse en el último trimestre. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales comenzaron a perder dinamismo antes que el crédito prendario e hipotecario, cuya recuperación fue más moderada. Como correlato, el patentamiento de automóviles frenó su marcha ascendente y las escrituras de inmuebles también evidenciaron una desaceleración.

Desempeño dispar por rubros

Al analizar los distintos componentes del indicador se observan comportamientos heterogéneos. El rubro indumentaria y calzado registró en enero una caída de 0,8% interanual, en línea con el índice general. El dato adquiere relevancia si se considera que enero de 2025 fue un mes de comparación baja. En relación con enero de 2024, el nivel actual se ubica 4,4% por debajo.

El capítulo transporte y vehículos mostró un estancamiento, con una variación interanual de -0,1%. Durante 2025 el patentamiento de automóviles y motocicletas creció de manera sostenida. Pero en los últimos meses esa tendencia se revirtió, afectando el desempeño del rubro.

Recreación y cultura cayó 3,7% interanual en enero y aportó 0,3 puntos porcentuales negativos al resultado general. Se trató del segundo mes consecutivo en baja para este segmento, luego de varios períodos de recuperación durante el segundo semestre de 2025. En contrapartida, vivienda, alquileres y servicios públicos mostró un crecimiento estimado de 7,1% interanual. Repitiendo la performance positiva de diciembre y aportando 1,2 puntos porcentuales a la variación del índice general. Lo que permitió amortiguar parcialmente la caída global.

El resto de los rubros experimentó una contracción de 2,9% interanual, con una incidencia negativa de 1,6 puntos porcentuales. Según el informe, el consumo en estos segmentos se ubica en niveles similares a los de enero de 2020, mes tomado como referencia previo a la pandemia.

Bienes masivos y durables

Los bienes de consumo masivo mostraron en diciembre una caída interanual de 0,3% y un retroceso desestacionalizado de 1,2% frente al mes anterior. Reflejando así un escenario de estancamiento tras la fuerte contracción de principios de 2024 y la recuperación posterior.

En cuanto a los bienes durables, el informe advierte que la mejora durante buena parte de 2025 quedó en suspenso en los últimos meses. El consumo de electrodomésticos evidenció estabilidad, mientras que el freno en el crédito incidió directamente sobre las decisiones de compra de mayor valor.

Con un trimestre acumulado en baja de 5%, el consumo de los hogares enfrenta ahora el desafío de recuperar dinamismo en un escenario de inflación todavía por encima del 2% mensual y crédito menos expansivo. Los próximos meses serán clave para determinar si el leve repunte desestacionalizado de enero logra consolidarse o si el amesetamiento se profundiza en el inicio de 2026.

Fuente y fotos: Mundo Gremial