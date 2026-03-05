Una yerbatera de Andresito suspendió exportaciones a Siria por interrupciones en las rutas logísticas causadas por el conflicto bélico.

El empresario Omar Kassab explicó que las compañías marítimas "cancelaron las reservas por completo" y que actualmente no se permite el tránsito de embarcaciones por la vía habitual que conecta con puertos sirios. En ese contexto, la firma se vio obligada a detener parte de molienda hasta nuevo aviso, pero mantienen la producción al mínimo.

"Lo que nosotros siempre sabemos es cómo empieza la guerra, pero lo que nunca, jamás, se sabe es cómo termina, ni hasta cuándo", señaló el industrial al describir la incertidumbre que atraviesa la operatoria. La situación repercute sobre trabajadores, proveedores y contratistas vinculados a la actividad en el norte misionero, que dependen en buena medida de las exportaciones de yerba a Siria.

Contenedores en tránsito y mercadería sin destino claro

El problema no se limita a los envíos suspendidos. Según se informó, hay miles de kilos de yerba mate ya embarcados que se encuentran en tránsito y que, por el momento, no pueden arribar a destino en Siria debido a la interrupción de las rutas logísticas.

Se trata de contenedores que partieron desde Argentina antes de la cancelación generalizada de escalas. Esa mercadería está en el mar, sin certezas sobre su descarga final. En el sector analizan alternativas para redireccionar esos embarques hacia otros mercados, entre ellos algunos países europeos, dado que la carga ya se encuentra fuera del país y reingresarla implicaría mayores costos y complicaciones administrativas.

La reubicación, sin embargo, no es automática e implica negociar nuevos destinos, ajustar documentación y encontrar demanda suficiente para absorber volúmenes que originalmente estaban destinados a un consumidor con características culturales específicas, como el sirio.

Siria, un mercado clave para la yerba argentina

Aunque parezca extraño, el caso puntual de la firma de Andresito expone una característica del negocio yerbatero argentino, que tiene a Siria como comprador de sus productos. Desde hace años, ese país se consolidó como el principal comprador externo de yerba mate nacional.

Datos sectoriales muestran que Siria y Líbano concentran una proporción mayoritaria de los envíos al exterior. En algunos períodos recientes, el mercado sirio llegó a representar más del 70% de las exportaciones totales argentinas de yerba mate. Esa centralidad responde a una tradición de consumo arraigada en la población siria, impulsada históricamente por corrientes migratorias y vínculos culturales con la Argentina.

En los últimos tiempos, el país coloca cerca de de 44 millones de kilos en el exterior. Buena parte de ese volumen tiene como destino el mercado sirio, que ha sido durante años el sostén principal de la expansión internacional del sector.

En Siria, el mate ha alcanzado una popularidad similar a la que tiene en la Argentina, a pesar de que el árbol que da origen a esta tradicional infusión, el ilex paraguariensis, no crece en ese país. Esta especie solo prospera en la zona selvática compartida por Argentina, Brasil y Paraguay.

En territorio argentino, los cultivos de yerba mate se encuentran exclusivamente en Misiones y en una pequeña parte de Corrientes. Por este motivo, desde hace décadas, los sirios adoptaron el ritual de tomar mate —aunque suelen utilizar bombillas individuales— y dependen de la importación de yerba de esta región para mantener la costumbre.

La exportación de yerba mate argentina hacia países de Medio Oriente tiene una larga historia. Además de Siria, otros destinos habituales son Líbano, Turquía, Egipto, Jordania, Israel y Arabia Saudita. Siria sobresale como el principal comprador generando ingresos por casi 100 millones de dólares.

Una dependencia que ahora muestra su fragilidad

La escalada bélica deja al descubierto la vulnerabilidad que implica depender de un único destino predominante. Mientras el consumo interno se mantiene relativamente estable, el crecimiento de los últimos años estuvo apalancado en la demanda externa, especialmente la proveniente de Medio Oriente, lo que para muchas empresas yerbateras representó un sostén de la actividad.

Cuando las rutas marítimas se interrumpen y las navieras suspenden servicios por razones de seguridad, la cadena productiva local queda expuesta. Las plantas que trabajan con planificación exportadora deben ajustar su ritmo de molienda, almacenar stock o directamente frenar operaciones.

La conexión Siria

Empresarios sirios han comenzado a realizar inversiones en el norte de Misiones con el objetivo de garantizar el acceso a grandes volúmenes de yerba mate destinados a la exportación. La primera inversión de magnitud tuvo lugar en 2008 en la localidad de Comandante Andresito, a solo 68 kilómetros de Iguazú. A partir de ese hito inicial, tiempo después se radicó un segundo grupo sirio en la misma región limítrofe. En esa zona se ubican los secaderos y molinos, ya que ambos grupos -Kabour y Kassab- luego abrieron oficinas en Puerto Madero. Su principal actividad consiste en convertirse en proveedores casi exclusivos de yerba mate para Siria y otros destinos.

El desembarco de estos grupos se remonta al 25 de junio de 2007, fecha en la que se constituyó el Grupo Kabour SRL con un capital social inicial de tan solo 10 mil pesos, aportados por los comerciantes Adib, Emad, Husni, Obadeja y Hosam Kabour. Solo Adib contaba con nacionalidad argentina; el resto poseía pasaporte sirio.

