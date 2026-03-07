El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos correspondiente a distintos programas provinciales, que comenzará a abonarse a partir del lunes 9 de marzo.

En tanto, el lunes 16 de marzo se acreditarán las Becas Más Salud, del Ministerio de Salud, y las Becas Más Gobierno, dependientes del Ministerio de Gobierno.

Por su parte, el martes 17 de marzo se pagarán los siguientes programas: -Más Desarrollo (ex Más Inclusión),

-Programa Reconversión Laboral Canillitas, todos del Ministerio de Desarrollo Humano.

Ese mismo día también se acreditará el Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, correspondiente al Ministerio de Educación.

Los montos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco y estarán disponibles para su utilización mediante todos los canales electrónicos habilitados por la entidad bancaria. Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas destacaron que el cronograma fue diseñado con el objetivo de ordenar los pagos y evitar concentraciones innecesarias, garantizando que los beneficiarios puedan disponer de los fondos de manera ágil y segura, a través de los canales electrónicos del Nuevo Banco del Chaco.

