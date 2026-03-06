Con la firma del rector Germán Oestmann, la UNCAUS consolidó un acuerdo académico con la UEGP N° 193 “San Roque” de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El acto de firma estuvo encabezado por el rector de la UNCAUS, Germán Oestmann, y el rector del Nivel Superior No Universitario de la UEGP N° 193, Héctor René Bustos, quienes destacaron la relevancia estratégica del acuerdo para la consolidación de vínculos interinstitucionales en el ámbito de la educación superior.

El convenio tiene por objeto establecer un marco general para la planificación, ejecución e implementación de actividades académicas en forma conjunta o colaborativa, dentro de las competencias propias de cada institución.

Asimismo, contempla la posibilidad de promover actividades educativas, culturales, científicas y de salud; organizar cursos, seminarios, jornadas y talleres; desarrollar instancias de capacitación y actualización profesional; y generar proyectos de investigación en áreas de interés común.

En este sentido, Oestmann subrayó que: “la Universidad Nacional del Chaco Austral reafirma, a través de este acuerdo, su compromiso con la articulación institucional y el fortalecimiento del sistema educativo regional. La cooperación entre instituciones de nivel superior permite optimizar recursos, ampliar oportunidades formativas y consolidar una educación de calidad con impacto territorial.”

Por su parte, desde la UEGP N° 193 “San Roque” se valoró la suscripción del convenio como una herramienta que contribuirá al crecimiento académico e institucional, promoviendo nuevas instancias de formación y trabajo conjunto.

Cabe señalar que las acciones específicas que se desarrollen en el marco de este acuerdo serán instrumentadas mediante convenios particulares, en los que se establecerán los objetivos, plazos, responsabilidades y condiciones correspondientes.

Con esta iniciativa, la UNCAUS continúa profundizando su política de vinculación institucional, en consonancia con su Estatuto y su misión de contribuir al desarrollo humano, académico y profesional en la provincia del Chaco y la región.

Periodismo365