Más de 1.000 despidos y el abandono de la remediación ambiental, la denuncia que sacude Mendoza por el retiro de YPF.

La comisión de hidrocarburos de la Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza recibió a los secretarios generales de los sindicatos de Petroleros Privados de Cuyo y de Camioneros. Durante el encuentro, los representantes sindicales expusieron la crítica situación que atraviesa el sector tras la salida de YPF, denunciaron inacción frente a los pasivos ambientales y acordaron presentar toda la documentación respaldatoria ante la comisión para avanzar en nuevas soluciones.

En la reunión de comisión, los senadores escucharon los testimonios de Gabriel Barroso, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Cuyo, y de Ricardo Letard, secretario general del Sindicato de Camioneros. El encuentro tuvo como ejes centrales la "alarmante caída del empleo en la cuenca y el abandono de la remediación ambiental en las áreas operativas".

Los referentes gremiales advirtieron que el cambio de operadoras en el área ha traído consigo un fuerte impacto social y económico. "Hemos tenido más de mil bajas de puestos de trabajo en lo que va del año 2025 y 2026, en base al abandono y la precarización laboral que están haciendo", denunció Letard, subrayando la falta de respuestas por parte del Ejecutivo provincial.

Por su parte, Barroso graficó la cruda realidad del día a día en los yacimientos: "Desde la ida de YPF de Mendoza Norte, la actividad ha bajado sustancialmente. Hay empresas históricas en nuestra provincia que se han ido del sector. Es realmente preocupante, ya que las bases se cierran y todos los días tenemos un trabajador menos en la actividad".

Otro de los puntos más urgentes del encuentro fue la denuncia por el incumplimiento de los tratamientos de pasivos ambientales. Los gremios acusaron que una de las nuevas empresas a cargo de las operaciones (Petrolera Sudamericana) no está cumpliendo con la continuidad del saneamiento del medio ambiente.

"Venimos hace ya más de seis meses reclamándole al Gobierno, haciendo las denuncias pertinentes para ver el tema del pasivo ambiental que ha dejado YPF. El daño que se está ocasionando en el área petrolera en este momento es increíble", enfatizó Letard al exigir un mayor involucramiento de la Legislatura.

Frente a este panorama, los senadores requirieron a los representantes sindicales la remisión de documentación que avala la caída de puestos de trabajo, así como también desde el sector de los trabajadores se ofrecieron a coordinar visitas para mostrar el problema ambiental que se está generando por la falta de tratamiento de pasivos.

Fuente y fotos: InfoGremiales