En medio del escándalo por el caso Adorni, el presidente continúa su tour que empezó en Miami y siguió en Chile. Participará de un encuentro libertario para hablar del "milagro argentino". La invitación que sirve de excusa para otro viaje internacional es la de participar el sábado en el Madrid Economic Forum 2026, una reunión de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha. Milei partió de Buenos Aires este jueves a las 23.00 y llegará a Madrid a las 16.30 horas del viernes.

Milei viaja a España para encontrarse con el ultraderechista Santiago Abascal. También citó al economista ultraliberal Huerta de Soto Con la excusa de participar en el Madrid Economic Forum 2026 -una reunión de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha- el Presidente realiza otro viaje internacional para encontrarse con sus adláteres en ese país.

Tras su enésimo viaje a Estados Unidos, esta vez acompañado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, el presidente Javier Milei tocó suelo argentino y volvió a salir de viaje rumbo a España. En suelo español volverá a dar sus conferencias cargadas de citas teóricas de la escuela austríaca, promesas e insultos y repetirá el encuentro con el líder de la ultraderecha española Santiago Abascal.

La invitación que sirve de excusa para otro viaje internacional es la de participar el sábado en el Madrid Economic Forum 2026, una reunión de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha. Milei partió de Buenos Aires este jueves a las 23.00 y llegará a Madrid a las 16.30 horas del viernes.

La agenda no oficial --porque como cada visita que hizo a España no se reunirá con el presidente Pedro Sánchez, por su afiliación al Partido Socialista-- anticipa otro discurso a la tribuna de la derecha y una foto con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Milei participó del mismo foro en junio del año pasado y repitió sus criticas contra el socialismo ante un público de aplaudidores e insultadores. “Quiero que sepan que frente a los socialistas de mierda, siempre voy a estar de su lado”, arengó el presidente argentino en 2025.

Con quiénes se entrevistará Milei

La primera actividad prevista por Milei será la reunión con Abascal, el sábado a las 9 de la mañana, y después lo hará con el economista ultraliberal Jesús Huerta de Soto, a quien el presidente argentino cita de manera reiterada como un ejemplo a seguir.

El mandatario citó a Huerta de Soto en la reciente apertura de sesiones legislativas del Congreso, cuando leyó unas palabras que el español le había enviado. Milei citó al que considera “uno de los más grandes economistas del planeta” para continuar insultando a los legisladores argentinos.

“El mundo solo tiene dos tipos de personas. Los que viven de lo que otros producen, es decir, los parásitos —o sea, ustedes—, y los que producen todo lo que hace posible la vida moderna. Mientras ustedes redactan regulaciones, nosotros creamos riqueza", sostuvo el jefe de Estado e insistió con dar la “verdadera batalla de nuestro tiempo: cultural, filosófica y moral”.

En esa cruzada moral, Milei y Abascal se volverán a encontrar por quinta vez desde que La Libertad Avanza llegó al poder en diciembre 2023. El primer encuentro en tierra española fue en mayo de 2024, cuando la ultraderecha española convocaba: “¡Ven a verles sacudir a los zurdos en directo!”

Tras el foro del sábado, el presidente argentino asistirá a la entrega de un premio en honor de Ludwig von Mises, el economista austríaco de origen judío con gran influencia en el diseño del modelo ultraliberal que defiende Milei y a quien a citado y plagiado varias veces.

Fuente y fotos: Página/12 - Tiempo Argentino