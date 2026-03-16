El gobernador Leandro Zdero junto al ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible Oscar Dudik, constataron el avance de obras de represas comunitarias que se ejecutan en la zona rural de Villa Berthet, en el marco de un programa provincial orientado a optimizar el manejo del agua para el sector productivo.

En ese sentido, remarcó el trabajo conjunto entre el Ministerio de la Producción, la Administración Provincial del Agua (APA) y Dirección de Vialidad Provincial del Chaco. “Desde el Estado provincial estamos aunando esfuerzos entre distintas áreas para que en los diferentes rincones de la provincia haya reservorios que permitan, cuando llueva, cosechar y colectar el agua y luego brindar de manera comunitaria la posibilidad de que los productores tengan acceso a este recurso fundamental”, señaló.

El gobernador también recordó que obras de características similares se están llevando adelante en Santa Sylvina y Chorotis, como respuesta a una demanda histórica del sector productivo. “De esto se trata, de recuperar la confianza. Es un pedido que los productores vienen haciendo desde hace tiempo. En épocas donde el agua escasea nos damos cuenta de la importancia de contar con reservorios para poder atender a nuestros animales y disponer del agua que necesitamos. Por eso tenemos que empezar a trabajar en el manejo del agua”, agregó.





Por su parte, el ministro Dudik destacó el impulso del programa de manejo predial del agua y valoró la articulación entre las distintas áreas del Estado provincial. “El gobernador tenía una fuerte convicción con este programa y nos pidió trabajar en conjunto con el APA y Vialidad para diagramar un esquema que permita cosechar y administrar el agua, de manera que cuando haga falta podamos disponer de ella en reservorios como este”, explicó.





El funcionario indicó además que el programa contempla diversas herramientas para mejorar la gestión del recurso hídrico, entre ellas perforaciones, reservorios y sistemas de captación y manejo del agua dentro de los predios productivos. “Se trata de un cambio de paradigma, porque muchas veces cuando tenemos agua en exceso lo primero que hacemos es expulsarla. Lo que buscamos es administrarla mejor y poner distintos mecanismos al alcance de los productores para obtener buenos resultados”, sostuvo.

Además, se constató el avance de la segunda represa, actualmente en etapa de finalización. La obra se emplaza en el lote 14 del departamento San Lorenzo, sobre la Ruta Provincial N°6, a unos cuatro kilómetros al oeste de Villa Berthet, dentro del predio del productor Gustavo Rada. El reservorio posee dimensiones de 50 metros de largo, 30 metros de ancho y 2,20 metros de profundidad, y forma parte del paquete de cuatro represas previstas para fortalecer la disponibilidad de agua en la zona.

Cabe recordar que la primera represa ya fue ejecutada en el predio del productor Beto Redchuk, ubicado en el lote 4, a la vera de la Ruta Provincial N°4, a aproximadamente siete kilómetros al sur de Villa Berthet. Esta obra cuenta con dimensiones de 60 metros de largo, 40 metros de ancho y 2,80 metros de profundidad, y cumple un rol clave para el almacenamiento de agua destinada a la producción.

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