El lamentable incidente vial ocurrió anoche en cercanías de Napenay, siendo partícipes una motocicleta con tres ocupantes y una camioneta Toyota Hilux. Tras el violento impacto llegaron al lugar ambulancias del Hospital "4 de Junio", donde luego de ser internadas; una de las víctimas permanece en estado crítico.

Al llegar, los uniformados constataron que fueron partícipes una motocicleta Motomel Skua, color blanca, guiada por un hombre de 34 años domiciliado en Gancedo, quien circulaba acompañado por una mujer de 25 (embarazada) y una menor de 14 años, ambas con domicilio en Villa Río Bermejito.













Como consecuencia del fuerte impacto, los ocupantes de la moto resultaron todos con lesiones de distinta consideración, siendo trasladados en ambulancias hacia el Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña.

















En cuanto al segundo vehículo partícipe, se trata de una camioneta Toyota Hilux, color negro, conducida por un hombre de 34 años, domiciliado en planta urbana de Napenay, quien resultó ileso no requiriendo asistencia médica.

















Se dio intervención a la División Medicina Legal y se labró Acta de Constatación con personal de la División Criminalística. Asimismo, efectivos de Policía Caminera y Comisaría de Napenay procedieron a regular el tránsito en el sector.

El Fiscal a cargo ordenó que el conductor de la camioneta permanezca en libertad, en cuanto a la motocicleta fue secuestrada y entregada al personal de Comisaría de Napenay a los fines legales, debido a que los propietarios serían de dicha localidad. Más tarde se liberó el tránsito en la ruta con normalidad. Cabe remarcar que el Test de Alcoholemia al conductor de la Toyota arrojó 0.00 gm de alcohol en sangre. Se aguarda diagnóstico de los lesionados. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo del Dr. Gustavo Valero, en la causa por "Supuestas Lesiones en Accidente de Tránsito".

Periodismo365