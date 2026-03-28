Dos motociclistas con heridas de distinta gravedad permanecen internados en el Hospital "4 de Junio" tras protagonizar anoche un violento choque en Ruta Nacional Nº 95 y uno de los ingresos al Barrio San Cayetano. Por el tremendo impacto, una de las motos se partió en tres pedazos. Según testimonios de vecinos del sector, la zona tiene escasa iluminación con el agravante que la Ruta 95 está totalmente destruida en ese tramo y hay muchos menores que circulan a alta velocidad, sin luces, sin frenos, varias personas en una moto y sin los elementos básicos y las precauciones para evitar accidentes graves como el de anoche.
En ese sentido, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que anoche pasadas las 21.00 horas, efectivos de Comisaría 5º fueron alertados sobre un accidente motociclístico en Colectora de Ruta Nacional N° 95 del Barrio Antonio Zafra. Al llegar al lugar, los uniformados constataron que fueron partícipes una motocicleta Mondial, de 110 cc., color negro, conducida por un menor de 16 años, domiciliado en el Barrio San Cayetano, quién fue hospitalizado y diagnosticado con "Traumatismo Encéfalocraneano moderado y Fractura de muñeca izquierda".
La otra parte involucrada es una motocicleta Mondial HD 160 cc., color azul, de 150 cc., guiada por un hombre de 52 años, domiciliado en Bajo Hondo Chico, quien circulaba acompañado de su hija de 10 años de edad. El conductor fue hospitalizado y diagnosticado con "Fractura cerrada de fémur derecho, Fractura 5to. metatarsiano y Traumatismos múltiples", motivo por el cual permanece internado. Todos los heridos fueron trasladados al nosocomio local en ambulancia. Se labró Acta de Constatación con intervención de la División Criminalística Sáenz Peña, en tanto Policía Caminera reguló el tránsito en la zona.
Periodismo365