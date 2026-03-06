La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña continúa desarrollando el plan integral de bacheo en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular, optimizar el estado de las calles y brindar mayor seguridad a conductores y peatones.

En la zona céntrica, las tareas de bacheo se llevaron adelante en calle 4 esquina 15, calle 6 esquina 13, calle 6 esquina 21 y en calle 25 entre 30 y 32, sectores de alta circulación vehicular. Por otra parte, las cuadrillas municipales también trabajaron en el barrio Ensanche Sur, donde se realizaron intervenciones en Avenida 1 esquina 22, calle 12 esquina 2 y calle 16 esquina 11, mejorando el estado de la calzada en ese sector de la ciudad.





Asimismo, se realizaron trabajos en Avenida Independencia esquina 5, y en calle 6 entre 5 y 7 del barrio Monseñor de Carlo, donde se ejecutaron tareas de reparación del pavimento para garantizar una mejor transitabilidad.









Desde el Municipio indicaron que el plan integral de bacheo continuará desarrollándose en distintos sectores de la ciudad, priorizando las calles con mayor circulación y aquellas que requieren intervención para mejorar las condiciones del tránsito.

Periodismo365



