El concejal del PJ Leonardo Arrudi defendió la medida y sostuvo que fue una forma de expresar la postura de la oposición sobre la investigación judicial.

El edil consideró que tanto el intendente como la presidenta del Concejo tienen responsabilidad en lo ocurrido. "Creo que ambos son responsables. La voz de la oposición debe poder manifestarse en cualquier momento", sostuvo. Respecto a la colocación de carteles durante el acto, Arrudi defendió la metodología utilizada. "Son prácticas a las que recurre la oposición cuando no tiene la voz institucional. Hemos citado al intendente al Concejo Deliberante para que dé explicaciones y eso fue bloqueado por la mayoría oficialista", expresó.

Por esa razón, explicó que el bloque opositor busca otros mecanismos para manifestar su postura. "Es una forma de hacernos escuchar y es una práctica sana dentro de la democracia. No hay que dramatizarlo tanto", sostuvo. Finalmente, Arrudi vinculó la situación con el clima político local y criticó lo que definió "como una concentración de poder en el oficialismo municipal".

Arrudi remarcó que el bloque opositor continuará impulsando la denuncia vinculada a las operaciones financieras realizadas por el Municipio. "Siempre hemos sido custodios de la verdad y vamos a seguir siéndolo. Impulsamos esta denuncia y hoy ya quedó comprobado que uno de los funcionarios, actualmente con licencia, está implicado y habría cometido un delito, mientras que otros funcionarios aparecen comprometidos por la pruebas", afirmó. En ese sentido, comentó que "hubiera sido bueno que el intendente explicara correctamente la situación, en lugar de limitarse a palabras que suenan bien o intentan desviar el tema".

Por último, Arrudi hizo mención a los anuncios realizados durante la apertura de sesiones. "Asistí durante cuatro años como secretario de bloque y ahora llevo tres como concejal, y siempre escuchamos prácticamente el mismo discurso, sin cambiar una coma, con las mismas obras que se repiten y que nunca terminan", indicó. En esa línea agregó que "pareciera que se coloca un ladrillo por año. Esa es la realidad de la gestión municipal".

Fuente y fotos: Diario Chaco



