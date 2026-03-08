La coalición de doce naciones latinoamericanas busca teriarcárteles de la droga y sus redes terroristas.

El presidente Javier Milei participó esta tarde en la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrado en Florida, y reafirmó su alianza política con su par norteamericano Donald Trump. El Gobierno señaló que la cumbre, en la que participaron 12 mandatarios latinoamericanos, trabajará para "promover estrategias que frenen la interferencia extranjera en nuestro hemisferio, combatan el crimen organizado y el narcotráfico, y den respuesta a la problemática de la inmigración ilegal”.

A través de sus redes, el Ejecutivo indicó que el objetivo del “Escudo de las Américas” es “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el continente americano. La participación del mandatario argentino ratifica su compromiso político y el estrecho vínculo entre Argentina y Estads Unidos, que impulsa la agenda de la Casa Blanca. Milei se posiciona como un actor clave en la arquitectura de esta nueva coalición, reafirmando una sintonía política que trasciende las fronteras nacionales.

“Escudo de las Américas”

Este movimiento estratégico, diseñado bajo la premisa de erradicar los cárteles de la droga y sus redes terroristas, posiciona al despliegue de fuerza como la herramienta central de su política hemisférica. "La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares", afirmó Trump al establecer un paralelismo con las operaciones ejecutadas contra ISIS en Medio Oriente.

Participaron también de la Cumbre los presidentes Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (presidente electo de Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Mohamed Irfaan Ali (Guyana), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (primera Ministra de Trinidad y Tobago).

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la cumbre también dejó en evidencia la renovada beligerancia de Washington hacia México, país al que Trump calificó directamente como el "epicentro de los cárteles".

Pese a mantener un vínculo personal cordial con la presidenta Claudia Sheinbaum, el líder estadounidense fue contundente respecto a la necesidad de intervenir: "Vamos a hacer lo necesario para detenerlos; los cárteles están manejando México y no podemos permitir eso".

El resto de la agenda

A partir de las 15 (hora argentina) el Jefe de Estado argentino participaba de un almuerzo de trabajo ofrecido por Trump. En el mismo día, y sobre el cierre de la cumbre, el mandatario norteamericano hará entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala.

A partir de las 21.30, Milei se trasladará a la ciudad de Nueva York. Desde el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Presidente hará un alto en el cronograma de actividades y visitará la Tumba del Rebe Lubavitch durante la mañana.

El lunes disertára en la Yeshiva University y cerrará la jornada con un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner. Mientras que el martes próximo mantendrá una reunión con el CEO de JP Morgan, Jaime Dimon, e inaugurará formalmente la Argentina Week 2026 en Nueva York.__IP__

Sobre las 13, Milei junto a su comitiva partirán a la ciudad de Santiago de Chile, donde llegará a las 23.30, y el miércoles asistirá a la Ceremonia de asunción presidencial del reciente electo Kast. Luego de la ceremonia, la comitiva retomará vuelo hacia el país a partir de las 15, llegando a territorio argentino a las 17.00 horas.

Fuente y fotos: NA