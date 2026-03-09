El Gobierno del Chaco, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), continúa con la ejecución del tercer edificio de departamentos en el barrio Puerta del Sol, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. La obra avanza a buen ritmo y forma parte del proceso de reactivación de proyectos habitacionales en la provincia.

En este contexto, el vocal del IPDUV, Daniel Monti, estuvo en el lugar para supervisar el avance de los trabajos y dialogar con los trabajadores que se desempeñan en la obra. Durante la visita, destacó el esfuerzo que realiza la provincia para sostener y avanzar con proyectos de viviendas que habían quedado paralizados. “El objetivo es continuar con estas obras que son fundamentales para que más familias chaqueñas puedan cumplir el sueño de acceder a su vivienda propia”, señaló el funcionario.

La construcción corresponde a la segunda etapa de un plan habitacional que busca ampliar la oferta de departamentos en la ciudad, acompañando el crecimiento urbano y generando oportunidades de acceso a soluciones habitacionales para los vecinos.

Desde el organismo provincial remarcaron que este tipo de intervenciones no solo permite dar respuesta a la demanda de viviendas, sino también reactivar el trabajo en el sector de la construcción, generando empleo y dinamizando la economía local.

Periodismo365