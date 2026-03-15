El tránsito en la Colectora se cobró una nueva víctima. En este caso fue una trabajadora del Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña, falleció hoy tras permanecer internada cuatro días. El pasado miércoles la mujer había salido de trabajar, cuando a bordo de su motocicleta sufrió un accidente de tránsito en Colectora Sur y calle 14 del Barrio San Cayetano. Con tristeza y palabras de dolor, sus compañeros de trabajo de la Sección Hemoterapia del nosocomio local se volcaron a las redes sociales con mensajes de condolencias para despedir a Albina Acuña, de 57 años de edad.

Según informes a los que Periodismo365 tuvo acceso, al llegar al lugar efectivos de Comisaría 5º constataron que fueron partícipes del accidente una motocicleta marca Zanella ZB, color gris, con espejos retrovisores en buen estado de uso y conservación, guiada por Albina Acuña, de 57 años de edad, domiciliada en el Barrio San Cayetano, quien resultó con lesiones de gravedad.

El segundo partícipe fue una camioneta Ford XLT, color blanca, conducida por un joven de 24 años, oriundo de zona rural de Campo Largo pero con residencia en Presidencia Roque Sáenz Peña; quien manifestó no estar lesionado.

Minutos después llegó al lugar una ambulancia del nosocomio local que llevó a la motociclista hacia el Hospital "4 de Junio", paralelamente se labró Acta de Constatación por peritos de la División Criminalística. Por su crítico estado de salud fue derivada a un Sanatorio privado donde permaneció internada con ARM, y pese a los esfuerzos del personal médico y enfermeras, lamentablemente falleció este domingo como consecuencia de la gravedad de las lesiones. Sus restos fueron sepultados en horas de la tarde de este domingo en el Cementerio Municipal San Juan XXIII, con servicio de Cochería Santa Catalina. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto; en la causa por "Supuestas Lesiones en Accidente de tránsito".

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