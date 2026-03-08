Personal técnico de Sameep instaló una nueva bomba en un pozo cloacal periférico ubicado en el predio de la Fiesta Nacional del Algodón, en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde funcionan diversas oficinas públicas nacionales y provinciales.

La intervención permitió optimizar el funcionamiento del sistema cloacal en la zona y resolver el desborde de efluentes que afectaba al sector, beneficiando además a la comunidad educativa de la EEP N° 144, cuyos vertidos cloacales confluyen en ese mismo pozo.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó que la prioridad de la empresa es brindar respuestas rápidas a las demandas de los usuarios. “El principal objetivo es responder de forma inmediata a las necesidades, gestionando e interviniendo para garantizar un servicio acorde en toda la provincia”, expresó.

Asimismo, agradeció la colaboración del Municipio de Sáenz Peña y del intendente Bruno Cipolini, quien acompañó las gestiones para que los trabajos pudieran concretarse. “Esto permitió avanzar en la solución de inconvenientes históricos que tenía la ciudad en materia cloacal”, señaló.

En la misma línea, el coordinador de Zona II de Sameep, ingeniero José Martín, remarcó que la intervención permitió dar una respuesta concreta a una problemática que afectaba desde hace tiempo a vecinos e instituciones. “Tras finalizar la instalación ya se observa un impacto positivo, ya que los líquidos efluentes están bajando de manera considerable”, concluyó.

