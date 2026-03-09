El nuevo sistema permitirá a estudiantes, docentes y personal de la universidad informar de manera inmediata inconvenientes en aulas y espacios académicos, optimizando los tiempos de respuesta y fortaleciendo el cuidado de la infraestructura universitaria.

A partir de este sistema, cualquier integrante de la comunidad universitaria podrá reportar de forma rápida y sencilla problemas detectados en las aulas, como bancos flojos, mesas dañadas, focos quemados o inconvenientes en los equipos de climatización, entre otras situaciones que requieran mantenimiento.

El funcionamiento de la herramienta es simple: mediante la aplicación, el usuario puede seleccionar el aula o sector correspondiente, describir el problema y enviar el reporte de manera instantánea al equipo encargado de mantenimiento. De esta manera, la información llega de forma directa y se agiliza el proceso de resolución de los inconvenientes.

Además, el sistema permite realizar el seguimiento de los reportes en tiempo real y recibir notificaciones sobre el estado de cada solicitud, garantizando mayor transparencia y eficiencia en la gestión del mantenimiento de los espacios académicos.

El rector de la UNCAUS, Germán Oestmann, destacó la importancia de esta iniciativa y señaló que “la implementación de PIMA representa un paso más en el proceso de modernización de la universidad. Queremos que toda la comunidad universitaria pueda participar activamente en el cuidado de nuestras aulas y contribuir a que los espacios de enseñanza estén siempre en las mejores condiciones”.

En esa línea, remarcó que “incorporar herramientas digitales que faciliten la comunicación interna y optimicen los tiempos de respuesta es fundamental para seguir fortaleciendo la calidad institucional y el funcionamiento de la universidad”.

Desde la institución invitaron a toda la comunidad universitaria a acceder a la aplicación a través del código QR de PIMA y comenzar a utilizar esta nueva herramienta, que busca promover una gestión más eficiente, participativa y sostenible del mantenimiento de las aulas.

Periodismo365