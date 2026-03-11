Durante la apertura de Argentina Week en Nueva York, el Presidente sostuvo que el país vive una "gran oportunidad de negocios" y aseguró que las exportaciones de energía fortalecerán las cuentas externas.

FOTO: Javier Milei en Estados Unidos, en el marco de la Argentina Week. (NA/Presidencia)

El presidente Javier Milei afirmó que las inversiones en el sector energético permitirán un fuerte ingreso de divisas en los próximos años y le dijo al titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, que el país tendrá un excedente de dólares. "Preparáte, Santiago, porque te van a salir los dólares por las orejas", expresó el mandatario durante la apertura del Argentina Week, en Nueva York, ante empresarios e inversores.

En su exposición, Milei sostuvo que Argentina atraviesa una etapa de oportunidades económicas impulsadas principalmente por el desarrollo energético. "Hay negocios que vienen fuertes, especialmente todo lo que tiene que ver con petróleo, gas y energía nuclear", señaló.

El Presidente afirmó que el país pasó de ser importador a exportador de energía y consideró que ese cambio estructural generará mayores ingresos externos. En ese contexto, remarcó que el conflicto en Medio Oriente también mejora los términos de intercambio para la economía argentina. "Hacer las cosas bien paga. Tenemos equilibrio fiscal y nuestras cuentas externas se van a favorecer por el cambio transitorio de los términos de intercambio", dijo.

Durante su discurso, Milei mencionó la presencia de empresarios del sector energético como Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía; Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy; y Horacio Marín, presidente de YPF.

El mandatario también destacó otras actividades con potencial de crecimiento. "La minería viene muy bien con proyectos de cobre, litio, oro, plata, minerales raros y uranio", afirmó. Además, mencionó al sector agropecuario, la economía del conocimiento, los centros de datos y el sistema financiero como áreas con oportunidades de expansión.

En relación con el crédito, Milei sostuvo que existe amplio margen para el desarrollo del financiamiento al sector privado. "Cuando llegamos, los préstamos al sector privado no financiero eran un poquito menos de 4 puntos del PBI. La oportunidad de negocio que hay ahí es enorme”, señaló, y planteó que ese nivel podría acercarse "a 70 u 80% del PBI" si el país logra consolidar un marco económico estable.

El Presidente también defendió la política fiscal de su administración y aseguró que el Gobierno redujo la presión impositiva. "Bajamos impuestos por 2,5 puntos del PBI. No solo hicimos el ajuste sin subir impuestos, sino que además bajamos el gasto y pudimos reducirlos", sostuvo. En otro tramo de su discurso, criticó la emisión monetaria y la vinculó con la inflación. "La emisión es una falsificación y una estafa que se manifiesta en el impuesto inflacionario", afirmó.

Según el mandatario, la reducción de la inflación permitió mejorar los indicadores sociales. "La inflación llegó a estar cerca del 300% y hoy está en torno al 32%. Eso muestra que no es una política pro-pobre", dijo, y añadió que en ese proceso "cerca de 15 millones de personas salieron de la pobreza".

"Es decir, los desalmados del libre mercado bajaron la pobreza en 27 puntos porcentuales", concluyó con tono irónico.

Fuente y fotos: Cadena 3