Efectivos, familiares y retirados se manifestaron este lunes en San Salvador de Jujuy y un grupo logró ingresar al edificio gubernamental tras romper una reja.

Si bien las protestas se venían realizando a diario desde la semana pasada, durante la jornada se registraron incidentes y un grupo de manifestantes rompió una de las rejas del edificio del Poder Ejecutivo. El conflicto se profundizó luego de que se conocieran incrementos salariales diferenciados para sectores jerárquicos de la fuerza, según reportaron medios provinciales.

Reclamo de policías en Jujuy

Otros medios señalaron que la tensión aumentó después de que el Gobierno de Jujuy informara que se había alcanzado un consenso salarial. Sin embargo, sectores vinculados a la Policía consideraron insuficiente lo pactado.

A partir de esa situación, policías y familiares comenzaron a concentrarse frente a la sede del gobierno provincial. Pasadas las 20.00 horas, los manifestantes arrojaron pirotecnia contra las puertas del edificio.

Intento de ingreso al edificio

En medio de la protesta, un grupo intentó derribar una de las rejas del acceso principal. El diario El Tribuno de Jujuy informó que algunos manifestantes lograron ingresar al edificio gubernamental con la intención de reunirse con alguna autoridad. En paralelo, el medio El Jujeño señaló que las autoridades provinciales convocaron a los representantes del reclamo a una nueva reunión. El encuentro fue fijado para este martes a las 11 de la mañana.

Nueva reunión por el reclamo salarial

En esa instancia, los representantes del sector deberán presentar un petitorio formal con los planteos salariales. Según trascendió, también participaría el ministro de Hacienda de la provincia, Federico Cardozo, para analizar los números de un eventual incremento.

“No nos dieron un número, no nos dieron nada. Nos dijeron que el tema lo está viendo el ministro de Hacienda y que hay que trabajar en la mesa salarial para hacer los cálculos”, señalaron los manifestantes.

Contexto del conflicto

Las protestas se desarrollan mientras el gobernador Carlos Sadir se encuentra en Nueva York participando de la Argentina Week 2026 junto al presidente Javier Milei. El reclamo también ocurre a menos de un mes del “sirenazo” realizado por fuerzas de seguridad en Santa Fe, donde a mediados de febrero policías provinciales realizaron varias jornadas de protesta en Rosario.

Situaciones similares se registran en otras provincias, como Chubut, donde efectivos policiales rechazaron recientemente una propuesta salarial del gobernador Ignacio Torres al considerar que no alcanza la canasta básica.

Fuente y fotos: La Voz - Multimedia: C5N



