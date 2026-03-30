Un alumno entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero, según informes de la Agencia Noticias Argentinas.

Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad, comunicaron a NA. “La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta”, señalaron.

Respecto al agresor, se confirmó que fue detenido por la Policía. La escuela fue evacuada de inmediato y la zona acordonada. El hecho ocurrió este lunes por la mañana en el colegio ubicado sobre la calle J. M. Bullo al 1402, en San Cristóbal.

Conforme a la información que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció.

Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad, comunicaron a NA. Respecto al agresor, se confirmó que fue detenido por la Policía. El menor ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal. Creen que sufría bullying.

Una alumna comentó que el ataque estaba planificado

Una alumna de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente disparó dentro de la institución y mató a un menor, comentó que el ataque estaba planificado porque, según se supo, “le hacía bullying”.

Priscila va a quinto año y en diálogo con Radio Rivadavia logró contar cómo fueron los segundos previos y posteriores a la agresión: “Entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar”.

“Había chicos heridos, no solo por los perdigones, sino también porque rompían vidrios para escapar”, expuso la chica, de 18 años. “Creemos que fue al azar, porque, por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado”, comentó.

En este marco, sostuvo que San Cristóbal es un lugar “tranquilo”, donde “todos nos conocemos” y que hace un tiempo había tenido relación de amistad con la hermana del atacante. Al cierre de la nota, explicó que desde hace un año había policías a la salida de la escuela por problemas que hubo hace un tiempo.

El relato de los padres tras el ataque de un alumno armado en una escuela de San Cristóbal

Los padres de los alumnos de la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal relataron escenas de terror tras el ataque armado en el establecimiento. "A las 07.30 recibí el llamado de mi hija llorando, decía que un alumno estaba a los tiros", relató María José, madre de una de las estudiantes.

De acuerdo a los testimonios a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el ataque se produjo en el momento exacto en que los alumnos se disponían a izar la bandera. "Llevé a mi hijo como todas las mañanas y al rato me llamó una mamá para traérmelo porque habían disparado", señaló Julián, padre de un ingresante de primer año que presenció el inicio de las detonaciones en el patio interno.

El Club Atlético Independiente de San Cristóbal, donde la víctima de 13 años jugaba, sacó un comunicado donde confirmó que este lunes la institución permanecerá cerrada. “Se informa que, debido a los hechos de público conocimiento ocurridos en la ciudad de San Cristóbal, que enlutan profundamente a toda la comunidad y que involucran a un joven que formaba parte de nuestra institución, permanecerá cerrado y sin actividades durante el día de hoy”, inicia el escrito.

“Acompañamos con enorme dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y nos unimos en el pedido de respeto y acompañamiento para todos los afectados”, expresaron.

Ya hay un equipo de acción interministerial en San Cristóbal

Juan Cruz Cándido, Secretario General de Santa Fe, confirmó que ya hay un equipo de acción interministerial en San Cristóbal, el cual está encabezado por los Ministerios de Educación, Igualdad y Desarrollo Humano y Justicia y Seguridad.

Habló Pullaro sobre el ataque: "Nunca había pasado"

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, habló del caso del adolescente que disparó y mató a un menor en una escuela de San Cristóbal y sostuvo que “nunca había pasado” algo así en la provincia.

“De forma inmediata suspendimos la actividad que teníamos aquí con los ministros porque ya están viajando hacia la ciudad para contener a la comunidad educativa, a las familias y para activar el proceso penal”, señaló Pullaro.

Fuente y fotos: NA - Multimedia: Facebook



