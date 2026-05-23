La fecha histórica sirve de excusa para el Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo, un evento anual que se celebra en Sumampa, provincia de Santiago del Estero.

Sin miedo al frío y con los fuegos patrios que el 25 de Mayo amerita, más de 100 equipos llegarán desde todas las provincias argentinas para participar del concurso, que es al aire libre y con entrada gratuita, informó el sitio La Voz.

El intendente de Sumampa, Fernando Bernasconi, anticipó que se repartirán "más de 8.000 litros de locro y más de 8.000 kilos de asado" entre la concurrencia, un poco para calificar a los competidores y otro poco, para festejar el deporte nacional de compartir una comida comunitaria.

La cita es en el Camping Municipal de Sumampa, localidad cabecera del departamento de Quebrachos, en el sur de Santiago del Estero. Como referencia, la localidad queda a más de 900 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, así que quienes deseen ir desde ese lado del país tendrán que calcular las 10 horas de viaje en auto o hacer uso del Aeroparque Jorge Newbery para acortar un poco los tiempos.

"Esperamos a vecinos y turistas en Sumampa, para disfrutar del sabor y tradición en fecha Patria", convocó el jefe comunal, a la vez que se publicó el cronograma de actividades para ese día.

8hs. Apertura de puertas, izamiento de la bandera nacional

9hs. Inicio de desfile cívico-militar con autoridades e instituciones locales

10hs. Inicio del concurso, con los equipos calentando las ollas y asadores

12hs. Evaluación de los locros

13hs. Evaluación de los asados

14hs. Carrera de burros (un clásico del evento)

19.30 Entrega de premios a los ganadores

Aunque se espera que el evento se desarrolle hasta la madrugada del 26 de mayo con shows de música y presentaciones, durante la tarde habrá una sección de juegos para los más chicos y además el camping ofrece quinchos, hornos de barro, asadores y áreas de juegos infantiles.

Fuente y fotos: Minuto Uno