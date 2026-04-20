El trágico hecho ocurrió en la noche del domingo en el puerto de Barranqueras de la vecina provincia. El cuerpo sin vida del uniformado fue encontrado en su puesto de trabajo. Los investigadores indican que podría tratarse de un suicidio. En el mismo contexto, la semana pasada murió otro joven prefecturiano en Ushuaia.

El terrible hallazgo ocurrió en la noche del domingo 19 de abril cuando el uniformado estaba cumpliendo su horario laboral. Si bien se encuentra en plena etapa investigativa, indican que podría tratarse de un suicidio.

Una vez más la institución y la provincia de Corrientes quedan conmocionadas por la muerte de otro joven, ya que hace una semana un prefecturiano de 25 años murió en el mismo contexto, pero en la ciudad de Ushuaia .

Fuente y fotos: Época