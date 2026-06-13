El siniestro ocurrió frente a una estación de servicio ubicada en el kilómetro 174. La víctima fatal tenía 41 años y circulaba en motocicleta cuando impactó contra la parte trasera de un semirremolque.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas y fue constatado por personal de la Comisaría 5º, que acudió al lugar tras ser alertado sobre un accidente de tránsito. De acuerdo con las primeras averiguaciones, una motocicleta Brava Nevada de 110 cilindradas circulaba en sentido descendente cuando, por causas que se investigan, colisionó contra la parte trasera de un semirremolque acoplado a un camión Volvo que se encontraba detenido sobre la banquina debido a un desperfecto mecánico.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta, identificado como Zenón Lezcano, domiciliado en Sáenz Peña, perdió la vida en el lugar. El deceso fue confirmado por personal sanitario que arribó en una ambulancia.

El camión era conducido por un hombre de 33 años, quien manifestó no haber sufrido lesiones. Posteriormente fue examinado por el médico policial, que certificó que no presentaba heridas ni aliento etílico. Por disposición judicial fue notificado de las actuaciones y continúa en libertad.

En el lugar trabajaron efectivos de Criminalística, Medicina Legal, Patrulla Vial y Bomberos, quienes realizaron las pericias correspondientes y el traslado del cuerpo. La motocicleta fue secuestrada para fines periciales, mientras que el camión quedó en poder de su conductor tras la acreditación de la documentación.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 3 interviene en una causa por "Supuesto Homicidio culposo en Accidente de tránsito" y procura determinar las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace. Los restos de Zenón Lezcano son velados en Sala de Cochería Santa Catalina ubicada en calle 7 esquina 24 del Barrio 1º de Mayo de nuestra ciudad, y serán sepultados este sábado a las 17.00 horas en el Cementerio Municipal "San Juan XXIII".

Periodismo365