La firma comunicó un freno productivo de al menos 45 días en su planta de Río Grande, en medio de la caída del consumo y el avance de las importaciones. La medida pone en alerta a trabajadores, proveedores y al polo industrial fueguino.

La decisión se conoce pocas horas después de que trascendiera que Electrolux dejará de fabricar heladeras en Rosario, y en medio del delicado momento que también atraviesan compañías como Peabody, Whirlpool, Aires del Sur y Neba. Según trascendió en medios fueguinos, la medida impactará sobre unos 600 puestos de trabajo directos y alrededor de 400 indirectos, en una de las plantas más relevantes del polo industrial de la provincia.

BGH paraliza su producción y adelanta vacaciones

Para evitar suspensiones inmediatas, la empresa decidió adelantar las vacaciones de parte del personal. Sin embargo, dentro del sector crece la preocupación por la posibilidad de que ese sea solo el primer paso antes de medidas más severas si las ventas no muestran signos de recuperación.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ya interviene en el conflicto y busca cerrar un acuerdo para que los trabajadores queden alcanzados por el esquema de vacaciones anticipadas mientras dure el parate productivo.





“La determinación fue transmitida a los trabajadores a través de una asamblea donde se explicó que el esquema de paralización se iniciará en julio y afectará tanto a la fabricación de televisores como a la de equipos de aire acondicionado”, señalaron fuentes locales.

Incertidumbre por salarios y continuidad laboral

Uno de los principales focos de preocupación pasa por el pago de salarios durante los 45 días sin actividad. Hasta el momento, no hubo precisiones oficiales sobre bajo qué modalidad se implementará la medida ni qué nivel de cobertura salarial tendrán los empleados. En ese marco, crece la incertidumbre entre los operarios respecto de si la empresa mantendrá el pago completo de haberes o avanzará con algún esquema de reducción transitoria.

En paralelo, también preocupa el impacto indirecto sobre otras unidades productivas vinculadas a BGH. Entre ellas aparece la Cooperativa Tierra del Fuego, ex Audivic, que suele recibir insumos de la firma para tareas bajo modalidad de fasón. La interrupción en la planta principal podría traducirse en un golpe inmediato para decenas de cooperativistas que dependen de ese circuito industrial.

Crisis en Tierra del Fuego: despidos y caída del empleo industrial

La situación de BGH se suma al deterioro general que atraviesa el polo industrial fueguino. En los últimos meses, Solnik y Mirgor aplicaron despidos, mientras que Aires del Sur presentó un pedido de quiebra que compromete la continuidad laboral de 140 operarios.

Datos del Ministerio de Producción de Tierra del Fuego reflejan la magnitud del retroceso: hasta marzo de este año se contabilizaron 6.616 trabajadores industriales en actividad, muy por debajo de los 8.610 registrados en el mismo período del año anterior. Esto implica la pérdida de cerca de 2.000 puestos de trabajo en apenas doce meses, un dato que expone la profundidad de la recesión que golpea al sector fabril provincial.

El impacto de las importaciones sobre la industria nacional

Empresarios y sindicatos coinciden en señalar que la combinación de apertura importadora, suba de costos productivos y desplome del consumo interno generó un combo letal para la industria electrónica y de electrodomésticos.

En ese contexto, muchas empresas reducen turnos, frenan líneas de producción, avanzan con despidos o evalúan trasladar operaciones a otros países de la región con menores costos y mejores condiciones de competitividad. Mientras tanto, la principal incógnita sigue siendo cómo recuperar ventas, sostener el empleo y evitar una escalada de conflictividad laboral en uno de los sectores industriales más sensibles del país.

La respuesta de la empresa

Tras la difusión de la información, fuentes cercanas a BGH buscaron desmentir versiones más graves sobre la situación interna. “Hoy la actividad es plenamente normal. No hay ninguna decisión sobre afectación de la actividad industrial en nuestras plantas. No es correcta la versión sobre suspensiones o cierres”, señalaron desde el entorno de la compañía.

Fuente y fotos: Data Gremial