En el marco de la emergencia generada por las últimas lluvias en Juan José Castelli, el programa pro de Protección Animal “Dejando Huellas” del Ministerio de Producción, junto a la Red de Veterinarios en Catástrofes y al programa Ñachec, de Desarrollo Humano, desplegaron un operativo sanitario en los barrios más afectados, brindando asistencia a familias y sus animales.

Durante las jornadas se aplicaron vacunas antirrábicas, tratamientos antiparasitarios internos y externos, y se realizaron curaciones de heridas, además de tratamientos para patologías frecuentes en este contexto como dermatitis por humedad, infecciones por hongos, sarna y afecciones gastrointestinales vinculadas a la contaminación del agua.

Asimismo, se reforzaron acciones de prevención frente a la leptospirosis, una enfermedad de alto riesgo que suele proliferar en situaciones de inundación. En este sentido, los equipos brindaron información a las familias sobre medidas de cuidado e higiene, con el objetivo de reducir riesgos tanto para los animales como para las personas.

El coordinador zonal Fernando Vogel destacó la importancia del operativo en territorio: “En momentos tan complejos, es fundamental estar presentes y acompañar a las familias en todos los aspectos, incluyendo el cuidado de sus animales, que también son parte del hogar”.

Además, subrayó el impacto sanitario de la intervención: “No solo brindamos atención veterinaria, sino que también trabajamos en la prevención de enfermedades que pueden afectar a toda la comunidad. La situación climática genera condiciones propicias para patologías como la leptospirosis, por eso es clave actuar a tiempo”.

Finalmente, Vogel valoró el compromiso de los equipos intervinientes: “El trabajo articulado entre los programas y los profesionales permite dar una respuesta rápida y efectiva. Estas acciones reflejan una política que prioriza la salud integral, por parte del Gobernador Zdero, entendiendo que el bienestar animal también es parte del bienestar de las familias”.

Por último, desde el Ministerio de Producción destacaron que estos operativos continuarán en otras zonas afectadas, como parte de una estrategia de acompañamiento integral ante emergencias, fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio.

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