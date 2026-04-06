Tras varias jornadas de calor extremo con alta sensación térmica en el centro del Chaco, el Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes un Alerta naranja por tormentas, granizo, fuertes vientos del sector sur y abundantes lluvias para el interior chaqueño. El temporal generará un marcado descenso de la temperatura.





El Pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del día lunes 6 de abril de 2.026 - generado a las 06.08 horas, el SMN detalla que los Departamentos afectados serán: Comandante Fernández - Chacabuco - 12 de Octubre - 2 de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - 9 de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá y 25 de Mayo.

El organismo oficial del clima advierte que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual. Recomendaciones del SMN ante un Alerta naranja: 1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones. 2- Salí solo si es necesario. 3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos. 4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. 5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas. 6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas. 7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento. 8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación. 9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía. Periodismo365

