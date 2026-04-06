En declaraciones a CIUDAD TV, Miguel Simons, referente de la Cámara de Supermercadistas del Chaco, analizó la actualidad del sector y señaló que, si bien se registró una leve recuperación en las ventas durante los últimos días, el panorama general continúa siendo complejo por la caída del poder adquisitivo y el aumento de costos.

Sin embargo, advirtió que comienzan a sentirse aumentos vinculados al dólar y a los costos logísticos. En ese sentido, mencionó que productos como el chocolate, cuyos insumos son mayormente importados, ya reflejan subas, y anticipó que el impacto será más visible en los próximos meses. También señaló incrementos en materiales de packaging como plásticos y tetrabriks, con subas de entre el 2% y el 10%, y remarcó que los productos descartables, como bolsas y bandejas, aumentaron entre un 15% y un 20%.

Simons sostuvo que la inflación continúa sin mostrar una baja significativa y consideró difícil alcanzar las metas oficiales. “Muchos precios todavía están contenidos porque los comerciantes reducen su rentabilidad para poder vender”, afirmó. En esa línea, aseguró que la verdadera evolución de los precios se verá recién cuando la población recupere capacidad de consumo.

En cuanto a la situación estructural, cuestionó la presión impositiva y el costo laboral. Señaló que los aportes patronales representan casi la mitad del salario de un trabajador, lo que dificulta la formalización, especialmente en pequeños comercios. También criticó que la reforma laboral en discusión no introduce cambios de fondo para las pymes y advirtió sobre el impacto de los juicios laborales.

El referente del sector también puso el foco en la caída del consumo, producto de salarios estancados, jubilaciones bajas y el crecimiento del trabajo informal. “Hoy la torta se divide cada vez más y alcanza menos”, graficó. En ese contexto, indicó que los supermercados de proximidad son de los más afectados, mientras que las grandes cadenas registran caídas más pronunciadas en volumen.

Por otra parte, se refirió al uso de medios de pago y cuestionó los altos costos de las tarjetas de crédito, que —según indicó— pueden representar hasta un 14% del valor de una operación entre comisiones e impuestos. En contraposición, planteó la necesidad de avanzar hacia sistemas más eficientes como el modelo brasileño PIX, que permite operar sin costos financieros.

Finalmente, Simons remarcó la necesidad de políticas que impulsen el consumo y acompañen a las pymes, y sostuvo que el rol del Estado debería centrarse en regular y generar condiciones para el crecimiento económico sin distorsiones.

Fuente, fotos y multimedia: Chaco Día por Día