El Gobierno puso en marcha un proceso de revisión sobre las Pensiones No Contributivas (PNC), con el objetivo de verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos. Qué necesitás saber y cuáles son las condiciones para mantener el beneficio.

Qué son las PNC y quiénes las cobran

Las PNC son prestaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con los aportes suficientes para acceder a una jubilación. Incluyen distintos grupos, como personas con discapacidad, madres de siete hijos o más y adultos mayores sin cobertura previsional. Estas pensiones están bajo la órbita de organismos estatales como ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad, que intervienen en su otorgamiento, control y eventual continuidad.

En qué consisten las auditorías de las PNC

El plan oficial contempla una serie de controles para evaluar si los beneficiarios siguen cumpliendo con las condiciones que dieron origen al cobro de la pensión. En el caso de las PNC por discapacidad, uno de los ejes principales será la revisión médica. Esto implica que muchos titulares podrán ser convocados a presentar documentación actualizada o a realizar evaluaciones de salud que acrediten su situación.

Qué requisitos hay que cumplir para mantener la pensión

Para conservar la PNC, es fundamental cumplir con ciertos criterios básicos:

Acreditar la condición que justificó el acceso (como discapacidad o situación socioeconómica)

No percibir otros ingresos incompatibles

Residir en el país

Mantener la documentación personal y médica actualizada

En caso de detectarse inconsistencias o incumplimientos, el beneficio puede ser suspendido o dado de baja.

Cuántas personas podrían ser auditadas

Según lo informado, el proceso de revisión alcanzaría a un universo cercano a 1,2 millones de beneficiarios en todo el país, con foco inicial en las pensiones por invalidez laboral. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es transparentar el sistema y evitar irregularidades.

Sin embargo, la medida también genera preocupación entre los beneficiarios, especialmente por la posibilidad de perder el ingreso en caso de no cumplir con los requisitos o no poder completar los trámites a tiempo.

Qué deben hacer los beneficiarios para mantener la pensión

Ante este escenario, se recomienda a quienes perciben una PNC:

Estar atentos a las notificaciones oficiales

Reunir y actualizar la documentación requerida

Asistir a los turnos médicos en caso de ser convocados

El seguimiento de estas auditorías será clave en los próximos meses, ya que definirá la continuidad de miles de pensiones en todo el país.

Fuente y fotos: El Ciudadano