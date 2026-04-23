El Gobierno anunció la construcción de dos nuevas unidades penales para menores y destacó el rol del Servicio Penitenciario en su 18º aniversario.

Se trata de la Unidad Penal Nº9, que se edificará en Presidencia Roque Sáenz Peña, y la Unidad Penal Nº10, que estará ubicada en Resistencia. Estas obras buscan fortalecer el sistema penitenciario provincial y adecuarlo a las normativas vigentes en materia de justicia juvenil.

Durante la ceremonia, también se realizó la entrega de atributos a agentes del Servicio Penitenciario que obtuvieron títulos de grado, y se reconoció la labor de las autoridades salientes del organismo, Gilda Maidana y Fabián Sotelo. “Se agradece el compromiso, la dedicación y el esfuerzo en sus labores”, expresó Matkovich.

En su discurso, el ministro destacó el rol del Servicio Penitenciario en la transformación social y la seguridad pública. “Cuando asumimos encontramos al SPP abandonado, con pabellones destruidos. Por eso destinamos los recursos necesarios para su recuperación y logramos ampliar en más de 300 las plazas disponibles en la provincia”, señaló. Asimismo, remarcó el trabajo articulado con la Policía del Chaco en tareas de prevención. “Juntos garantizan mayor presencia territorial y más seguridad para los chaqueños”, concluyó.

Consolidación institucional

Por su parte, la jefa del SPP, Marisa Godoy, sostuvo que este nuevo aniversario marca una etapa de consolidación institucional. “Representa experiencia acumulada, aprendizaje organizacional y evolución estructural”, afirmó. En ese sentido, subrayó que la gestión penitenciaria actual requiere orden, profesionalismo y resultados concretos. “Ya no admite respuestas improvisadas, sino planificación, criterios técnicos claros y una conducción firme”, indicó.

Godoy destacó además el rol social del organismo dentro del sistema de seguridad pública, y la responsabilidad de garantizar el funcionamiento eficiente de los establecimientos, sostener la gobernabilidad del sistema y asegurar el cumplimiento de la legalidad en cada procedimiento.

Finalmente, remarcó los ejes de gestión que orientan el accionar del SPP: una administración organizada, transparente y basada en resultados medibles; la optimización de recursos humanos y materiales; y la capacitación permanente del personal. En esa línea, señaló que la incorporación y promoción de agentes fortalece la capacidad operativa y contribuye a la renovación institucional, reafirmando valores como la responsabilidad, la planificación y el orden.

Acompañaron el acto el subsecretario de Seguridad Pública, Juan de la Cruz González; la jefa y el subjefe del SPP, Marisa Godoy y Walter Bagátoli; el Jefe de Policía, Fernando Romero; además de funcionarios provinciales, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, y familiares del personal penitenciario.

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