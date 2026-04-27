El Ministerio de Salud del Chaco, en articulación con la Fundación “Cuerpo y Alma” de Buenos Aires, dio inicio a un operativo sanitario intensivo en El Impenetrable, que se desarrolla en los hospitales de Miraflores y Juan José Castelli hasta el 1 de mayo, en el horario de 8 a 18.

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, acompaña estas jornadas y destacó la importancia de fortalecer la presencia sanitaria en el territorio: “Este tipo de operativos permiten garantizar el acceso a la salud en zonas donde muchas veces resulta más difícil llegar, con una atención integral y de calidad”.

Durante el operativo se brindan prestaciones en Medicina Clínica, Neurología, Cardiología, Dermatología, Psiquiatría, Psicología, Pediatría, Odontología, Fonoaudiología, Ecografía, Traumatología, Ginecología, entre otras especialidades, además de la realización de múltiples estudios diagnósticos.

En este marco, también se concretó la entrega de medicamentos e insumos necesarios para el desarrollo de las jornadas. La distribución y recepción fueron coordinadas por el director de la Fundación “Cuerpo y Alma”, Jorge De All.

Desde la cartera sanitaria destacaron que estas acciones forman parte de una política de salud en territorio, que busca acercar servicios esenciales a las comunidades más alejadas, fortaleciendo el sistema y mejorando la calidad de vida de la población.

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